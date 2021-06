Hemmingen

„Ein Runder Tisch ist nicht erwünscht“: So deutet die Bürgerinitiative „Arnum. Lebenswert für Alle“ die jüngsten Aussagen der Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU und den Unabhängigen Hemmingern (DUH) zum Thema Lärmschutz an der B-3-neu. So hatte zum Beispiel Wolf Hatje (DUH) geäußert, dass der Lärmschutz für viele Einzelne eine hohe Bedeutung habe, doch am Runden Tisch würden eigentlich eher Themen mit breiter gesellschaftlicher Relevanz diskutiert. „Ein Runder Tisch, dessen Inhalt einzig und allein ein möglicher Lärmschutz an der B-3-neu ist, kann sehr wohl zu Ergebnissen kommen, wenn diese denn gewollt sind“, sagt Andrea Schirmacher, Sprecherin der Bürgerinitiative. „Themen von breiter gesellschaftlicher Resonanz wollen wir dort sicherlich nicht diskutieren.“

Am Runden Tisch in Hemmingen, der unter anderem dem Dialog und dem Sammeln von Ideen dient, sollen nach bisheriger Planung Bürgerinitiativen sowie Vertreter von Rat und Verwaltung sitzen. „Die Verwaltung und die Hemminger Politiker und Politikerinnen sollten doch froh sein, dass es Menschen in ihrer Stadt gibt, die sich engagieren, fachlich informieren und mitarbeiten wollen“, meint Schirmacher. „Nur gemeinsam können wir für Verbesserungen sorgen – ein gegeneinander Ausspielen bringt uns nicht weiter, sondern verschärft den Unmut der Betroffenen.“

Verein „Wer Straßen sät“ erstellt Prioritätenliste für Lärmschutz

Auch der Hemminger Verein „Wer Straßen sät“ bewertet die jüngste Ratssitzung, in der das Thema Runder Tisch zum Stocken kam, als „herben Rückschlag“. Die Ratsfraktionen sind sich zum Beispiel uneins, ob die Bürgerinitiative aus Wettbergen am Runden Tisch sitzen soll. „Man konnte den Eindruck gewinnen, dass ein Keil in die Bürgerschaft getrieben werden soll, wenn es Betroffene erster und zweiter Klasse geben soll“, sagt Burkhard Lange, Vorsitzender von „Wer Straßen sät“. Dabei könne ein Runder Tisch ohnehin nur empfehlen und nichts entscheiden.

Der Verein habe eine Liste mit Forderungen in Sachen Lärmschutz an die Stadtverwaltung geschickt. „Sie beginnt mit dem, was am besten wäre, nämlich die frühere Schallsituation entlang der neuen Trasse wiederherzustellen, und geht in mehreren Schritten hinab bis zu dem, was im schlechtesten Fall wenigstens unbedingt getan werden müsste“, sagt Lange.

Lärmschutz auch für Zubringerstraßen zur B-3-neu

Der Verein fordert, dass die Stadt bei den Schallberechnungen in der geplanten neuen Studie zum Lärmschutz auch die sechs Zubringerstraßen in Arnum, Devese, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf und Ohlendorf miteinbezieht, ebenso das Neubaugebiet Zero:e-Park in Hannover-Wettbergen. In Arnum sollen die Berechnungen zudem nicht nur vorhandene Wohngebäude umfassen, sondern auch geplante wie an der Bockstraße. Für den Fall, dass alle Bemühungen scheitern sollten, hat der Verein auch schon einen Vorschlag: Die Stadt solle für eine „freiwillige Selbstverpflichtung von Hemminger Institutionen und von engagierten Bürgerinnen und Bürgern zur freiwilligen Geschwindigkeitsreduktion“ werben und „entsprechende Werbemaßnahmen entlang der B-3-neu für eine solche Kampagne“ prüfen.

Die Studie zum Lärmschutz an der B-3-Ortsumgehung wird die Stadt Hemmingen, so ist es geplant, am 8. Juli beauftragen. Dies soll im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss geschehen. Im März hatte der Rat beschlossen, 30.000 Euro für die Machbarkeitsstudie auszugeben. Das erste Treffen am Runden Tisch mit Vertreterinnen und Vertretern von Rat, Stadtverwaltung und Bürgerinitiativen verzögert sich auf einen noch unbestimmten Termin, denn die Ratsfraktionen sind uneins. So fordern die Grünen, dass die Wettberger Bürgerinitiative am Runden Tisch sitzen muss. Die CDU entgegnet, es könne nicht Aufgabe der Hemminger Politik sein, die Interessen von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Hannover wahrzunehmen.

Von Andreas Zimmer