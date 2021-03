Gehrden/Ronnenberg/Wennigsen/Hemmingen

Aufgrund von Corona müssen auch bei den Landfrauen der Vereinsabteilung für Gehrden, Ronnenberg, Wennigsen und Hemmingen seit Längerem alle Versammlungen ausfallen. Weil der Vorstand dies bedauert, lässt er seinen rund 400 Vereinsmitgliedern jetzt süße Ostergrüße zukommen. Ulrike Wissel-Baumgarte und Petra Grefe haben einen Tag lang Briefe für alle verpackt – eine Aktion, die auch schon zu Weihnachten gut ankam.

Nun hofft der Verein darauf, im Sommer wieder gemeinsam etwas unternehmen zu können. Wenn es die gesetzlichen Bestimmungen zuließen, plane man, in einzelnen Orten des Vereinsgebiets Kirchen oder Gärten zu besichtigen sowie kleine Spaziergänge und Fahrradtouren zu unternehmen oder Lesungen in Gärten anzubieten. Ein neues Programm für 2021/2022 sei ebenfalls in Planung, teilt Grefe mit. Dazu zählt beispielsweise eine mehrtägige Fahrt an die Müritz sowie im September eine Zweitagesfahrt fahrt nach Berlin.

Bis dahin informiert der Vorstand seine Mitglieder über einen monatlichen Infobrief. Im Januar hatten die Ortsvertreterinnen nach den E-Mailadressen der Mitglieder gefragt, und so ist ein Verteiler mit rund 200 Mitgliedern entstanden. Der Vorstand selbst hat sich für seine Vorstandssitzung bereits zu einer Onlinekonferenz zusammengeschaltet.

Von Sarah Istrefaj