Ein Prozess gegen mehrere Männer, die sich im Zusammenhang mit der Einfuhr unversteuerter und unverzollter Zigaretten aus Weißrussland nach Munster und nach Hemmingen vor dem Landgericht Hildesheim verantworten mussten, ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Der 51-jährige Waldemar W. wurde wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Wegen der überlangen Verfahrensdauer gelten zwei Monate als vollstreckt: Die Tat spielte sich bereits im Februar 2016 ab, der Prozess in Hildesheim begann Ende Januar 2020.

Die im Jahr 2016 beim Umladen der Ware in Arnum konfiszierten 500.000 Zigaretten wurden eingezogen, außerdem ordnete die 3. Große Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Richterin Barbara Loewenthal die Einziehung von gut 76.000 Euro nicht entrichteter Steuern an, die die Täter mit dem illegalen Zigarettentransport nach Munster und dem Weiterverkauf einsparten.

Festnahmen beim Umladen

Ebenfalls verurteilt wurde am Donnerstag der 41-jährige Gendij N. Er kam wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 30 Euro davon.Hier gelten aufgrund der langen Verfahrensdauer 60 Tagessätze als vollstreckt. In der von N. betriebenen Lagerhalle am Hohen Holzweg hatte die Polizei am 25. Februar 2016 ihn und vier weitere Männer festnehmen können, die mit dem Umladen von Dutzenden Kartons von Westzigaretten von einem großen Lkw in einen kleineren Transporter beschäftigt waren. Importiert worden war die Schmuggelware von Weißrussland nach Deutschland in den Hohlräumen der Metallschienen eines Sattelzugs. Die Ermittler hatten die Verdächtigen vorab observiert und ihre Telefone abgehört.

Weiteres Verfahren abgetrennt

Das Verfahren gegen zwei weitere Angeklagte war vorzeitig abgetrennt und bereits Ende Februar abgeschlossen worden. Dabei wurde der 34-jährige Andrej S. vom Landgericht Hildesheim wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu einer Bewährungsstrafe von 17 Monaten verurteilt, der 58-jährige Oskar S. wegen gewerbsmäßiger Steuerhehlerei zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Gegen einen abgetauchten fünften Angeklagten hatte die Staatsanwaltschaft bereits im Januar einen internationalen Haftbefehl beantragt.

Von Michael Zgoll