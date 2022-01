Hemmingen/Ronnenberg/Springe/Wennigsen

Die SPD-Ortsvereine Hemmingen, Ronnenberg, Springe und Wennigsen lassen alle Mitglieder über den Landtagskandidaten für die Wahl im Oktober abstimmen. Das teilte Silvia Jünke als Vorsitzende des Ortsvereins Hemmingen auf Anfrage dieser Zeitung mit. Aktuell bewerben sich zwei Kandidaten um das Amt des Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis 34: die 59-jährige Amtsinhaberin Kerstin Liebelt und der 26-jährige Brian Baatzsch aus Springe.

Die Vorstände der SPD-Ortsvereine haben sich am Donnerstagabend über das Verfahren abgestimmt. „Wir waren uns einig, dass wir auf Mitgliederversammlungen in Präsenz angesichts der aktuellen Corona-Inzidenzen verzichten wollen“, sagt Jünke. Die Entscheidung für eine Urwahl mit Beteiligung aller Mitglieder sei dann auch schnell gefallen. Die beiden Kandidaten sollen sich in einer digitalen Vollversammlung am 18. Februar vorstellen.

Kandidaten stellen sich auch per Post vor

Gleichzeitig bekommen alle Mitglieder einen Brief mit der Post, in dem sich Liebelt und Baatzsch auch präsentieren. Bis zum 4. März können die SPD-Mitglieder dann ihre Stimme abgeben. An dem Tag wird es auch noch einmal eine digitale Vollversammlung geben, in der auch abgestimmt werden kann. „So können wir dann wirklich alle Mitglieder erreichen“, sagt Jünke. Sie geht davon aus, dass die Stimmen direkt im Anschluss ausgezählt werden und die Kandidatin oder der Kandidat bereits einen Tag später verkündet werden kann.

Jünke bezeichnete die digitale Sitzung mit den Vorständen der SPD-Ortsvereine als sehr harmonisch. „Wir wollen in Zukunft gerne noch enger gemeinsam für den Süden der Region Hannover arbeiten“, sagt sie.

Von Tobias Lehmann