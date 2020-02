Landwehrkreisel in Hannover: Keine gefährliche Bombe entdeckt

Hannover

Die tagelangen Sondierungsarbeiten am Landwehrkreisel sind abgeschlossen. Und das Fazit fällt beruhigend aus: Die Kampfmittelexperten haben keinen gefährlichen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, eine Evakuierung mitsamt Entschärfung findet deshalb nicht statt. Die zuvor registrierten Unregelmäßigkeiten im Boden stammten zwar unter anderem von einer bereits ausgebrannten – und damit harmlosen – Fliegerbombe. Doch ein weiteres Handeln ist auf diesem Hintergrund nicht erforderlich. Um die Grube zu beseitigen, ist am nächsten Wochenende allerdings eine erneute Vollsperrung des Landwehrkreisels nötig.

Lediglich Schrott geborgen

Seit dem vergangenen Wochenende hatte sich der Suchtrupp laut Friedhelm Fischer, Leiter der Landesstraßenbaubehörde Hannover, bis zur Sohle durchgegraben. „Die Verdachtspunkte haben sich nicht als gefährlich herausgestellt“, sagt er. Diese entpuppten sich nach Freilegung lediglich als eine bereits ausgebrannte 14-Kilogramm-Brandbombe, von der quasi nur noch das Metallgehäuse übrig geblieben war. Außerdem entdeckten die Arbeiter den Lauf eines alten Maschinengewehrs. Beides wurde entsprechend entsorgt. „Am Ende war alles eine teure Bergung von Schrott“, sagt Fischer.

Erneute Vollsperrung am Wochenende

Der südliche Teil des Landwehrkreisels wird am Wochenende erneut komplett gesperrt. Quelle: flei

Für die Sondierungsarbeiten am Landwehrkreisel mussten bereits unter Vollsperrung der südlichen Hälfte Spundwände in die Erde gedrückt werden. Und weil diese nun wieder heraus müssen, wiederholt sich das Prozedere erneut. „Am Wochenende folgt all das, was wir schon einmal hatten“, erklärt Fischer. Von Freitagabend bis einschließlich Sonntag wird damit ein Abbiegen aus Richtung Ricklingen zum Südschnellweg unmöglich. Ebenso fällt die Verbindung aus Hemmingen gen Norden weg.

