Hemmingen

Nach zwei Jahren wird es in Hemmingen wieder in mehreren Stadtteilen die Aktion „Lebendiger Adventskalender“ geben. 2020 durchkreuzte der Corona-Lockdowns das geplante Programm. Das ist der aktuelle Stand in den Stadtteilen.

Hiddestorf/Ohlendorf: „Mit dem Lebendigen Adventskalender wollen wir dazu beitragen, die Adventszeit ganz besonders zu gestalten“, erläutert Richard Gnügge, Pastor der Nikolaigemeinde, zu der Hiddestorf und Ohlendorf gehören. Die Aktion gibt es mittlerweile zum achten Mal. Jeden Abend lädt zum Beispiel eine Familie vor ihre Haustür zum Treffen ein. Ein Fenster ist dann mit einer großen Zahl geschmückt. Es wird gesungen, ein Gedicht oder eine Geschichte vorgelesen. Anschließend können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Tee oder Glühwein austauschen. Beginn ist jeweils um 18 Uhr in Hiddestorf, sofern nicht anders angegeben. Eigene Becher sind mitzubringen. Das sind die Termine:

Sonntag, 28. November, Feuerwehrmusikzug, neben der Hiddestorfer Kirche.

Montag und Dienstag, 29. und 30. November, Pastor Richard Gnügge, in der Kirche.

Mittwoch, 1. Dezember, Konfirmandengruppe, in der Kirche.

Donnerstag, 2. Dezember, Pastor Gnügge, in der Kirche.

Freitag, 3. Dezember, Familie Riehl-Süß, Hauptstraße 28.

Sonnabend, 4. Dezember, Kinderbibeltag-Gruppe, im Gemeindezentrum.

Sonntag, 5. Dezember, Familie Reich, Am Weidenbrunnen 14.

Montag, 6. Dezember, Pastor Gnügge, in der Kirche.

Dienstag, 7. Dezember, Familie Rode, Auf dem Anger 1.

Mittwoch, 8. Dezember, Konfirmandengruppe, im Gemeindezentrum.

Donnerstag, 9. Dezember, Familie Felske/Schröder, Hauptstraße 35/39.

Freitag, 10. Dezember, Familie Wünsch, Am Weidenbrunnen 24.

Sonnabend, 11. Dezember, Familie Krämer, Auf der Masch 30.

Sonntag, 12. Dezember, Familie Schönfelder, Ihmer Straße 12.

Montag, 13. Dezember, Familie Fischer, Junkerngarten 2.

Dienstag, 14. Dezember, Familie Schäkel, Ostertorstraße 15.

Mittwoch, 15. Dezember, Familie Heise, Im Riepenfelde 2.

Donnerstag, 16. Dezember, Pastor Gnügge, in der Kirche.

Freitag, 17. Dezember, Familie Köhler, Heifeld 8, in Ohlendorf.

Sonnabend, 18. Dezember, Familie Quast/Jache, Am Eschenacker 15/17.

Sonntag, 19. Dezember, Familie Herber, Schulstraße 11.

Montag, 20. Dezember, Nikolaichor, in der Kirche.

Dienstag, 21. Dezember, Familie Labahn, Klagesgarten 8.

Mittwoch, 22. Dezember, Familie Denger, in der Kirche.

Donnerstag, 23. Dezember, Familien Jennings/Jäger, Ostertorstraße 7.

Freitag, 24. Dezember, 15 und 18 Uhr Hof Wulkopf, Ostertorstraße 7, und 23 Uhr Nikolaikirche.

Hemmingen-Westerfeld: Die Aktion „Lebendiger Adventskalender in Hemmingen-Westerfeld umfasst das Gebiet Saarstraßenviertel, Heisterkamp und Deveser Straße. Beginn ist am ersten Advent am Sonntag, 28. November, am Atelier von Martin Sander an der Fritz-Kuckuck-Straße 2. Jeden Tag werde an einem anderen Haus im Viertel ein Fenster geschmückt sein, erläutert die Trinitatisgemeinde. Alle Teilnehmer seien noch nicht bekannt, daher sei die Terminübersicht noch nicht fertig.

Harkenbleck/Wilkenburg: Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen hat sich die Organisatorengruppe dazu entschlossen auf das Adventskalendersingen an mehreren Abenden in Harkenbleck zu verzichten. „Wir freuen uns auf 2022, damit der gute Brauch in größerer nachbarschaftlicher Runde wieder aufleben kann“, schreiben Rita Nockher und Michael Spatz in einer Mitteilung. Dadurch entfalle leider auch eine größere Spende für einen sozialen Zweck wie zum Beispiel in den vergangenen Jahren für die Hilfsorganisationen „Die Tafel“ und „Der Weiße Ring“. Nockher und Spatz ergänzen: „Es gibt sicher andere Möglichkeiten, diese Institutionen gerade jetzt in der Corona-Zeit zu unterstützen.“

Dennoch gibt es einen kleinen Programmersatz: das gemeinsame Adventssingen immer mittwochs in der St.-Vitus-Gemeinde, zu der Harkenbleck und Wilkenburg gehören. Die Zusammenkünfte beginnen jeweils um 18 Uhr am 1. und 15. Dezember auf dem Kirchhof in Wilkenburg sowie am 8. und 22. an der Kapelle in Harkenbleck. Besondere Gesangskenntnisse seien nicht notwendig. Das Organisatorenteam freue sich über jede und jeden, der mitmacht.

Von Andreas Zimmer