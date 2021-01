Hannover

Dürfen positiv auf Corona getestete Patienten aus einer Klinik entlassen und in ein Pflegeheim zurückverlegt werden? Der Fall einer Frau, die mit einer Infektion aus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) in ein bis dahin coronafreies Pflegeheim in Langenhagen verlegt wurde, sorgte am Wochenende für Aufsehen. Tatsächlich ist dieses Vorgehen aber laut Medizinischer Hochschule Hannover (MHH) das übliche Verfahren, auch wenn es die Heime und ihre Leitungen vor besondere Herausforderungen stellt.

So hat es jüngst auch in Hemmingen einen entsprechenden Rückführungsfall gegeben – der allerdings kein Problem für die Einrichtung darstellte. Eine im Krankenhaus positiv getestete Bewohnerin wurde am 6. Januar zurückverlegt. „Sobald keine Gründe mehr vorliegen, die einen stationären Aufenthalt rechtfertigen, entlassen Krankenhäuser in die Häuslichkeit – in diesem Fall ist das unsere Einrichtung. Wir können nicht ablehnen. In Abstimmung mit den Behörden haben wir alle nötigen Schutz- und Hygienemaßnahmen ergriffen“, heißt es im Hemminger Haus Rosenpark.

Empfehlung des Robert-Koch-Instituts

Zu Einzelfällen möchte sich die MHH nicht äußern, indes aber klarstellen, dass „einige Patientinnen und Patienten nach einer durchgemachten Covid-19-Erkrankung PCR-positiv bleiben“, wie Sprecher Stefan Zorn betont. Das bedeute, dass das Virus in einer PCR-Untersuchung noch nachgewiesen werden könne. Allerdings handele es sich dabei nur um sehr geringe Virusmengen, „die Patienten sind nicht ansteckend“.

Das Robert Koch-Institut ( RKI) habe deshalb in seinen Empfehlungen einen Grenzwert festgelegt, ab dem Patienten aus der Isolation dürfen, so Zorn. Bei der Seniorin aus dem Heim in Langenhagen sei das der Fall gewesen. „Die Patientin hatte eine sehr geringe Viruslast, war damit nicht mehr ansteckend und wurde in der MHH entisoliert“, erklärt Zorn. Das sei den Mitarbeitern des Heims und dem – nicht ärztlichen – Geschäftsführer mehrfach mitgeteilt worden und stehe zudem auch so im Entlassungsbrief. „Dieses Vorgehen ist zwischen allen Regionskrankenhäusern und dem Gesundheitsamt abgestimmt und entspricht den Vorgaben des RKI“, betont der MHH-Sprecher.

Positivtest kam mit dem Entlassungsbrief

Doch diese Absprache hat zumindest bei einem Fall nicht geklappt: So war noch Ende Dezember ein Bewohner des Laatzener Margaretenhofs wegen einer Wundbehandlung in der MHH aufgenommen worden. Zum Jahreswechsel sollte er wieder ins Heim zurückverlegt werden. „Am Abend zuvor hatte die Pflegeleitung noch mit der Klinik gesprochen und auf das Ergebnis des Corona-Tests gewartet. Am darauf folgenden Morgen wurde der alte Herr ohne vorherige Ankündigung dann zurückgebracht, der Corona-Positivtest lag zwischen seinen Unterlagen zum Entlassungsbrief“, sagt Adrian Grandt, Leiter der Laatzener Einrichtung.

Die Einrichtung – bis dahin coronafrei – habe sich zwar schnell umstellen und ein Isolierzimmer einrichten können, „aber so ganz ohne Vorwarnung war das schon ein bisschen unglücklich“. Der Bewohner sei zudem immer noch in Quarantäne, da die Tests nach wie vor positiv ausfielen – er kam also zurück ins Heim, obwohl er immer noch ansteckend war. Bei der MHH habe man sich für das Kommunikationsproblem entschuldigt, „der Vorgang hat dennoch viel Unsicherheit und Wirbel ausgelöst“, so Grandt.

Von Susanna Bauch und Gabriele Schulte