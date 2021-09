Laatzen-Mitte

Die Lebensberatungsstelle in Laatzen weitet ihr Angebot aus. Zusätzlich zu ihrem alteingesessenen Standort Am Kiefernweg will sie ab Herbst auch Gruppen- und Einzelberatungen am Marktplatz 9 anbieten. Die früheren Büroräume hat der Vermieter schon weitgehend umbauen lassen, sie sollen zeitnah eingerichtet werden. Schwerpunkt der Beratung am Marktplatz sind frühe Hilfen für junge Familie, werdende Eltern und Alleinerziehende.

Ergänzung zu bestehenden Angeboten

Die Beratung sei als niedrigschwellige Ergänzung zu den in Laatzen vorhandenen Angeboten der Kirche und Kommune zu verstehen, sagt Andreas Heinze, Leiter der Einrichtung Am Kiefernweg. Am Marktplatz 9 böten sich neue Möglichkeiten; so gibt es dort einen 40 Quadratmeter großen Gruppenraum, in dem sogar Platz für eine Spielecke und einen Wickeltisch ist. In den beengten Verhältnissen Am Kiefernweg ist daran nicht zu denken.

Der Gruppenraum am Marktplatz 9 ist 40 Quadratmeter groß und soll unter anderem mit einer Spielecke und einer Wickelgelegenheit ausgestattet werden. Quelle: Astrid Köhler

Vorrangig sollen die neuen, vom Kirchenkreis finanzierten Räume am Marktplatz 9 für sogenannte frühe Hilfen genutzt werden, also für die Beratung und Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden mit kleinen Kindern. Auch Schwangere sowie werdende Väter können das für alle Interessierten unabhängig von ihrem Glauben offene Angebot nutzen. Die Beratung ist für alle Menschen aus der Region kostenlos, die mit Kindern unter 18 Jahren zusammenleben.

Seit August gehört Psychologin Rona Stellmann zum Team der Lebensberatung, und sie wird künftig schwerpunktmäßig – aber nicht nur – am Marktplatz tätig sein. Die Gründe, warum Erziehungsberechtigte Rat suchen, seien sehr vielfältig, sagen Heinze und Stellmann. Es komme vor, dass Eltern nicht weiterwissen, weil ihr Kind aggressiv reagiert, sehr viel Medien konsumiert oder den Schulbesuch verweigert. Auch ein Vater und dessen Sohn suchten nach dem Suizid der Mutter Hilfe.

„Fachlich breit aufgestellt“

„Wir sind fachlich sehr breit aufgestellt“, betont Psychologin Stellmann. Das beziehe sich auch auf den Bereich frühe Hilfen, bei dem es um Alltagsgestaltung und Frühförderung, aber auch um Themen wie Depressionen in der Schwangerschaft gehen kann. „Wenn Kinder in die Familie kommen, verändert sich die Lebenssituation“, so Stellmann. Die Beratung ziele nicht nur auf die Hilfe in Notfällen ab, sondern arbeite auch präventiv, damit es idealerweise gar nicht erst zum großen Knall komme.

Die Außenstelle der Lebensberatung wird am Marktplatz 9 eingerichtet. Sie ist nicht nur über ein Treppenhaus (links im Bild), sondern auch barrierefrei über eine Rampe am Marktplatz, einen Fahrstuhl oder die Galerie vom Leine-Center aus erreichbar. Quelle: Astrid Köhler

Mehr Personal eingestellt

Bis zum Sommer teilte sich die Lebensberatung die sogenannten Erziehungshilfen mit der Region. Beide Anlaufstellen hätten ähnlich viele Fälle gehabt, erklärt Heinze, „etwa 80 bis 90 pro Jahr“. Nachdem die Region ihr Beratungssystem neu organisiert hat, übernimmt die Lebensberatungsstelle nun deren Aufgaben für die frühen Hilfen mit. Darum wurden drei weitere Fachkräfte eingestellt. Neben Stellmann gehören noch zwei Sozialpädagoginnen neu zum Team.

Die Räume am Marktplatz 9, die über die Galerie am Leine-Center und über eine Rampe am Marktplatz sowie über einen Fahrstuhl barrierefrei erreichbar sind, sind zwar vorrangig für die frühen Hilfen vorgesehen, werden aber auch noch anderweitig genutzt. Denkbar sei etwa eine abendliche Trauergruppe als Ergänzung zu den offenen Angeboten am Marktplatz 5 sowie zum Trauercafé, sagt Heinze.

Wann genau die Beratungsstelle die Schlüssel für ihre neuen Räume bekommt, steht noch nicht fest. Der Vermieter habe dies aber zeitnah zugesichert, sodass es hoffentlich noch im Oktober losgehen könne, meint Heinze.

Von Astrid Köhler