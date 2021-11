Hemmingen

Wie können öffentliche Sitzungen des Hemminger Rates und seiner Ausschüsse für die Bevölkerung interessanter gestaltet werden? Damit will sich eine Arbeitsgemeinschaft (AG) befassen. Die neue SPD-Fraktionsvorsitzende Kerstin Liebelt kündigte an, dass die Sozialdemokraten einen entsprechenden Antrag einbringen wollen.

Das Anliegen ist nicht neu: Diese Zeitung hatte es nach der Kommunalwahl im Herbst 2016 aufgegriffen und zum Thema gemacht, nachdem ein Drittel der Hemminger Wahlberechtigten wegblieb und sich die Zuhörerreihen in den Sitzungen lichteten. Zu den Ergebnissen gehörte unter anderem, dass im Ratssaal Projektionswände aufgestellt wurden und die schweren und kaum bewegbaren Tische für Ratsmitglieder verschwanden. Statt wie bisher als eine U-Form wurde das neue und rollbare Mobiliar so aufgestellt, dass kein Ratsmitglied oder Mitarbeiter der Verwaltung mehr mit dem Rücken zu den Zuhörern sitzt. Elisabeth Seiler (Bündnisgrüne) sagte zur neuen AG, die Bürger müssten sich „auf Augenhöhe einbringen“ können.

Digitale Übertragung gibt es noch nicht

Der neu gewählte Rat hat sich bereits darauf verständigt, dass in Ausschüssen Sachverständige und Einwohner zu Themen gehört werden können, wenn der Ausschuss dies mehrheitlich möchte. „Es war bisher schon gängige Praxis, die Sitzungen zu unterbrechen“, erläutert CDU-Fraktionschef Ulff Konze. Nun sei dies fest in der Geschäftsordnung verankert. Diese hatte der Rat in seiner konstituierenden Sitzung einstimmig beschlossen. In einem Jahr will der Rat überprüfen, ob die Geschäftsordnung aktualisiert werden müsse.

Das Thema digitale Übertragung hat der Rat aber noch ausgespart. Stadtsprecherin Sabine Hürthe hatte bereits im Vorfeld der Sitzung auf Anfrage dieser Zeitung erklärt, dass es noch viele offene Fragen gebe. Werden Sitzungen live im Internet übertragen, müsse jedes Ratsmitglied einverstanden sein, sagte sie. Beim bisherigen Rat gab es Einwände. Die Übertragung sei mit technischem Aufwand und Kosten verbunden. Zu klären sei unter anderem, ob die Verwaltung sich selbst um das Streamen kümmert oder die Stadt eine Firma beauftragt.

Einwohnerfragestunde bleibt

Es bleibt auch in der neuen Ratsperiode bei der Einwohnerfragestunde am Anfang einer Sitzung, die der neue Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) als ein „Baustein für die neue AG“ bezeichnet. Bürger und Bürgerinnen haben wie bisher jeweils drei Minuten Zeit, um Fragen zu „Beratungsgegenständen und anderen Gemeindeangelegenheiten“ zu stellen, wie es in der Geschäftsordnung heißt. Die Verwaltung antwortet dann. Nach 30 Minuten ist die Einwohnerfragestunde beendet. Eine Fragestunde auch am Ende der Sitzung, wie es sie anderswo gibt, wird in Hemmingen nicht eingeführt.

Die Fragen aus der Einwohnerschaft sind stets vielfältig. In der jüngsten Ratssitzung erkundigte sich ein Bürger zum Beispiel nicht nur über die häufigen Personalausfälle im Bürgerbüro Arnum, sondern entlockte der FDP eine überraschende Antwort. Gefragt nach der Hundewiese, die in deren Wahlprogramm auftaucht, sagte der liberale Ratsherr Steven Maaß, dies sei eher ein „Marketing-Gag“ gewesen. Noch im Juli hieß es von der FDP, die sogenannte Fläche 60, sie liegt an der alten B 3 in Hemmingen-Westerfeld, bietet viel Potenzial: für neue Wohnflächen und bis dahin als Hundewiese. Denn im Hemminger Stadtgebiet gibt es keine Auslauffläche. Bis die Fläche bebaut wird, vergehen voraussichtlich noch einige Jahre. Jene Grundstücke, die der Stadt bereits gehören, seien so lange als Hundeauslauffläche auszuweisen, so die Liberalen.

Von Andreas Zimmer