Hemmingen-Westerfeld

Werden sich Hemmingens Ratsfraktionen bei der Erweiterung der Grundschule in Hemmingen-Westerfeld gegen den Wunsch der Schule entscheiden? Das deutet sich an.

Es gibt zwei Varianten: eine günstigere mit dem Neubau der Mensa als Einzelgebäude auf dem Schulhof und eine teurere mit der Mensa als Anbau an die Schule. CDU, die Unabhängigen Hemminger (DUH) und die Stadtverwaltung befürworten den Neubau – Grüne und Schule den Anbau. Die SPD kündigte an, sie wolle noch beraten.

Die Schule braucht mehr Platz, weil sie Ganztagsschule geworden ist. Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten aus dem Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration vom Donnerstagabend zusammen.

Was kosten die beiden Varianten?

Die Neubau-Variante auf dem heutigen Platz des Klettergerüsts am Eingang der Schule ist mit 3,8 Millionen Euro günstiger. Der Anbau zwischen der Schule und der Sporthalle würde 4,3 Millionen Euro kosten. Für den barrierefreien Umbau der Schule am Köllnbrinkweg kommen weitere Kosten hinzu.

Wie argumentieren die Befürworter des Neubaus ?

Jan Dingeldey ( CDU)verwies auf die geringeren Kosten. Etwa 50 Meter Weg von der Schule zur Mensa seien zumutbar. „Die Kinder laufen ja nicht den ganzen Tag in Puschen, sondern ziehen sich auch in der Pause Schuhe an.“ Hinzu komme, dass bei der Anbau-Variante erst frisch sanierte Bereiche wie die Umkleiden beseitigt werden. Bürgermeister Claus Schacht sagte, dieses sei weder betriebswirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Die DUH schloss sich den Argumenten an. Die Verwaltung gab ferner zu bedenken, dass bei einem Anbau vorübergehend Container für Umkleiden und Sanitärräume aufgestellt werden müssen.

Bei einem Neubau sei auch der Eingriff in den Schulalltag während der anderthalb bis zweijährigen Bauarbeiten geringer. Bürgermeister Claus Schacht sprach von einer „leidvollen Sanierung“ vor wenigen Jahren. Es sei kein Tag „ohne Ärger mit der Schulleitung“ vergangen. „Wir warnen daher ausdrücklich vor der nächsten Sanierung im Bestand“, sagte er.

Auch für Sportvereine, die die Halle nutzen, bedeute ein Neubau eine massive Einschränkung. Robert Marlow vom Architekturbüro Mosaik in Hannover erläuterte, die Sporthalle bekäme während der Bauzeit einen anderen Eingang, außerdem müsse sie vorübergehend über ein anderes Leitungssystem beheizt werden. Darüber hinaus könnte die Krabbelgruppe, die auch auf dem Gelände stattfindet, nicht mehr dort bleiben. Die Kosten hierfür stehen laut Fachbereichsleiter Axel Schedler noch nicht fest. Er bezifferte sie auf eine sechsstellige Summe. Die Landstrolche, so heißt die Krippengruppe, sind seit 16 Jahren auf dem Gelände und fühlen sich dort Bürgermeister Schacht zufolge wohl.

Und was sagen die Befürworter des Anbaus?

Die Anbindung an die Schule sei deutlich besser, sagte Schulleiterin Ulrike Lange-Riekenberg. Sie wich damit von der bisherigen Linie in der Ratsvorlage ab, in der steht: „Verwaltung und Schulleitung sehen mehr Vorteile in einer Umsetzung der Variante 1.“ Marlow zufolge könnte der etwa 15 bis 20 Meter lange Zugang zwischen Schule und Sporthalle überdacht oder durch eine Glasfassade geschützt werden. Lange-Riekenberg sagte, die Schüler müssten sich für den 30 bis 50 Meter langen Weg zur Mensa Jacken und Schuhe anziehen, was eine Garderobe in der Mensa erfordert. Dies gelte auch für die wöchentlichen Büchereibesuche der einzelnen Klassen. Die Bücherei soll vom Hauptgebäude in den Neubau umziehen. Lange-Riekenberg bedauerte, dass der Schulhof durch den Neubau kleiner werde. Auch die Aufsicht im Neubau müsse bei einem eventuellen Notfall erst ins Hauptgebäude eilen. Elisabeth Seiler, beratendes Mitglied im Ausschuss, gab zu bedenken: „Der Schulhof ist schon heute voll. Durch einen Neubau geht viel Platz verloren.“ So sehen es auch die Grünen.

Wie soll die Mensa aufgebaut sein?

Bei beiden Varianten befindet sich der Speiseraum im Erdgeschoss, jeweils mit bis zu 110 Sitzplätzen, ebenso die Ausgabeküche. In der oberen Etage sind der Ganztagsbereich mit Gruppenräumen, Spielflur, Aufenthaltsraum, Bibliothek und Lehrküche untergebracht. In einer Ausgabeküche wird das Essen nur warm gemacht und ausgegeben.

Warum hat sich die SPD noch nicht entschieden?

Sie wollte erst einmal die Argumente im Fachausschuss abwarten, erläuterte Kerstin Schönamsgruber.

Was passiert mit dem Teich auf dem Gelände?

Laut Marlow sei es denkbar, den Teich in der Nähe der Sporthalle zuzuschütten. Das beratende Mitglied Elisabeth Seiler regte an, Eltern für diese Arbeiten zu gewinnen. Das spare Geld und stärke die Schulgemeinschaft, sagte sie. Marlow zufolge soll das Klettergerüst an eine andere Stelle auf dem Schulhof versetzt werden.

Ist der aktuelle Entwurf schon die konkrete Planung?

Nein, auch wenn sie schon sehr konkret aussieht, handelt sich um eine sogenannte Machbarkeitsstudie. Darin haben Planer ausgelotet, was auf dem Schulgelände möglich ist. Die Detailpläne folgen erst noch. Das Geld dafür soll im Haushalt 2020 eingeplant werden. Die Bauarbeiten wären dann in den Jahren 2021 und 2022.

Wie geht es jetzt weiter?

Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss ist das nächste Gremium, das über das Bauvorhaben berät. Dies ist für den 13. Februar geplant. Eine Woche später folgt dann die öffentliche Sitzung des Rates, der endgültig entscheidet.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer