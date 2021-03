Hannover/Berlin

Der Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch mehrere Millionen Euro für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beschlossen. Den größten Einzelbetrag in der Region Hannover bekommt die Landeshauptstadt für den Neubau des Hallenbads in Misburg.

Millionen für Misburger Bad

3 Millionen Euro stellt der Bund für das abrissreife Misburger Bad zur Verfügung, damit dort bald auch wieder in der Halle geschwommen werden kann. Das Freibad in Hemmingen-Arnum wird mit 783.000 Euro gefördert, für die Sanierung der Sporthalle an der KGS Neustadt am Rübenberge fließen 1,175 Millionen Euro. Das teilten am Mittwoch die regionalen Bundestagsabgeordneten Ulla Ihnen (FDP), Christian Kindler (Grüne) und Matthias Miersch (SPD) mit.

Die Planungen für das Misburger Hallenbad laufen bereits, die Bauarbeiten sollen bis Herbst 2023 abgeschlossen sein. Die Kosten für den Neubau liegen voraussichtlich bei mindestens 20 Millionen Euro, wovon jetzt der Bund einen Teil übernimmt.

241 von 1300 Anträgen bewilligt

Das Geld wird aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen, Sport, Jugend und Kultur“ bereitgestellt. Insgesamt standen 400 Millionen Euro für die bundesweiten Förderungen zur Verfügung. 1300 Anträge über insgesamt 2,8 Milliarden Euro seien eingegangen, teilte Kindler mit. Das Geld habe für 241 Projekte gereicht.

Von Conrad von Meding