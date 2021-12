Hemmingen

An vielen Abschnitten von Bächen im Stadtgebiet liegt Müll. Das haben jetzt die Teilnehmenden einer sogenannten Gewässerschau in Hemmingen festgestellt, die alle drei Jahre stattfindet. Zu dem dreieinhalbstündigen Rundgang entlang des kompletten Hemminger Maschgrabens und an einem Stück der Arnumer Landwehr hatte der GLV eingeladen. Hinter der Abkürzung verbirgt sich der Gewässer- und Landschaftspflegeverband 52 Mittlere Leine.

Von Hofs Meisterwinkel, also von der Südseite des Südschnellweges, ging es bis zur alten B 3 auf Höhe des Sundern. An der Arnumer Landwehr wurde der Bereich vom sogenannten Tal der Büffel in Arnum bis zur Hauptstraße in Hiddestorf kontrolliert. Somit umfasste der Rundgang die Stadtteile Hiddestorf, Ohlendorf, Arnum und Hemmingen-Westerfeld. Für die Pflege und Instandhaltung der entsprechenden Bäche und Gräben ist der GLV 52 zuständig.

Gewässerschau: Böschungen ohne Absprache gemäht

„Wir haben Stauungen gefunden, die entfernt werden müssen, und Müll am Bach, der dort natürlich nicht hingehört“, erläuterte die GLV-Geschäftsführerin und Verbandsingenieurin Melanie Salchow. In bebauten Gegenden stellte die Gruppe Verstöße gegen die Gewässerunterhaltungsverordnung der Region Hannover fest. Dazu gehören die nicht abgestimmte Mahd von Böschungen durch Anlieger und Bodenaufschüttungen.

Melanie Salchow und der Verbandsvorsteher Eckehardt Baumgarte wurden begleitet von Hans-Albert von Campe als Schauführer, Roswitha Mühe von der Bauverwaltung der Stadt Hemmingen, Fritz Baumgarte als Vertreter des mit der Pflege beauftragten Unternehmens und Reinhard Schütze als Gast. Schütze ist auch Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Hochwasserschutz Hemmingen.

Von Torsten Lippelt