Hemmingen

Im Stadtgebiet sollen mehr Abfallbehälter stehen. Das fordert die CDU-Ratsfraktion. In den Jahren 2022 bis 2025 seien insgesamt 200 zusätzliche Behälter zu kaufen, also 50 pro Jahr. Wo sie aufgestellt werden, das soll die Bevölkerung mitentscheiden, zum Beispiel durch Aufrufe in der Presse oder auf der Webseite der Stadt.

Die Behälter sollen so gebaut sein, dass sie vor Vogelfraß sicher sind. Mit dem Aufstellen allein aber sei ist nicht getan, sie müssen schließlich auch geleert werden. Deshalb soll die Verwaltung die Kosten unter anderem auch für Personal berechnen.

Mehr Mülleimer sollen Hemmingen sauberer halten

„Müll, der statt in der Natur im Abfallbehälter entsorgt wird, entlastet Natur, Tiere und Umwelt“, schreibt die CDU in ihrem Antrag für die Ratssitzung am Donnerstag, 9. Dezember. Eine endgültige Entscheidung gibt es erst im neuen Jahr, weil noch der Fachausschuss beraten muss. Die CDU erläutert: „Der derzeitige Standard in Sachen Sauberkeit befindet sich bereits in großen Teilen auf einem ordentlichen Niveau. Zusätzliche Behälter können dazu beitragen, das Niveau weiter zu verbessern.“

Von Andreas Zimmer