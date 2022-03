Hemmingen

Mehr Einzelpersonen, weniger Gruppen: 120 Bürgerinnen und Bürger haben sich seit Beginn dieser Woche in 25 Gruppen für die große Müllsammelaktion der Stadt Hemmingen angemeldet. Stadtsprecherin Sabine Hürthe sagt, dass die Zahl der Einzelpersonen zugenommen habe und führt dies auf die Corona-Pandemie zurück. Vor der Pandemie hätten noch mehr Vereine und Gruppen an solchen Aktionen teilgenommen.

Beteiligt haben sich in dieser Woche unter anderem bereits die Kinder der KU4-Konfirmanden der St.-Vitus-Kirchengemeinde, zu der Wilkenburg und Harkenbleck gehören. Pastorin Damaris Grimmsmann teilt mit, dass die Gruppe eine halbe Stunde am Wilkenburger See Müll gesammelt habe. „Die roten Säcke waren erschreckend schnell gefüllt. Wir waren uns am Ende alle einig, dass wir die Natur schützen und auf sie Acht geben müssen“, sagt Grimmsmann.

Rathaus nimmt Anmeldungen entgegen

Die Aktion läuft noch bis Sonntag, 27. März. Bürgerinnen und Bürger können sich im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld bei Bettina Straube unter der Telefonnummer (0511) 4103276 anmelden. Die roten Säcke können zu den regulären Öffnungszeiten in der Postfiliale am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld abgeholt werden: montags bis freitags von 9 bis 12 und 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr.

Eine weitere Ausgabestelle ist der Betriebshof der Stadt am Hohen Holzweg 15 a in Arnum. Dort werden die Säcke montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr ausgegeben. Die gefüllten Müllsäcke können in den jeweiligen Stadtteilen zu den regulären Terminen der Restmüllabholung mit an den Straßenrand gestellt werden, also am Dienstag, 22. März, und Montag, 28. März.