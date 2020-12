Hemmingen

In wenigen Tagen ist Heiligabend. Noch immer keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, und die meisten Geschäfte haben wegen Corona geschlossen? Wie wäre es mit Präsenten made in Hemmingen? Wir haben ein paar Empfehlungen zusammengestellt:

Tipp 1: Hemminger Musik als CD oder Download

Die aus Arnum stammende Sängerin Anika Bollmann hat mit Leo Sieg im Tonstudio Rostock ein Weihnachtsalbum eingesungen – mit ihren Versionen von sechs bekannten und weniger bekannten Weihnachtsliedern. Wer das Projekt mit einer Spende unterstützt, für den gibt es das Album als Download oder es wird als CD verschickt. Nähere Informationen gibt es im Internet unter anikabollmann.com. Die Playlist auch auf dem Youtube-Kanal des Tonstudios Rostock zu finden:

Tipp 2: Gutscheine von Hemminger Einrichtungen

Etliche Gaststätten und Einrichtungen bieten Gutscheine an, darunter das Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld. Nähere Informationen gibt es im Internet auf bauhofkultur.de, per E-Mail an info@bauhofkultur.de und unter Telefon (05 11) 7 60 89 89. Auch für die Leine-Bühne Hemmingen gibt es Gutscheine. Sie können unter Telefon (05 11) 41 41 43 bestellt werden sowie auch per E-Mail an kontakt@leine-buehne.de. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite leine-buehne.de. Die Leine-Volkshochschule ( VHS) bietet ebenfalls Gutscheine an. Mehr Informationen hierzu gibt es auf leine-vhs.de, nach einer E-Mail an hemmingen@leine-vhs.de und unter Telefon (05 11) 23 11 30.

Tipp 3: Bücher aus Hemmingen

Die Leser dürfen sich auf zwölf Gruselgeschichten freuen. Quelle: privat

„Der ruhelose Graf“ heißt ein von Schülern der Hemminger KGS geschriebenes Buch mit zwölf Geschichten über Graf Carl von Alten und das Mausoleum in Hemmingen. Es handelt sich um Texte von Teilnehmern des Jugendschreibwettbewerbs, den der Mausoleums-Förderverein mit der Gauß-Schule ausgeschrieben hatte. Graf Carl von Alten spielte als Befehlshaber von englisch-hannoverschen Truppen in der Schlacht bei Waterloo 1815 eine wichtige Rolle. Das Buch umfasst 113 Seiten und kostet 5 Euro. Es ist beim Vereinsvorsitzenden Reinhard Schütze erhältlich, Telefon (01 74) 3 06 55 85, E-Mail: info@mausoleumsverein.de.

Lothar Rilinger hat den zweiten Teil seiner Rom-Trilogie veröffentlicht. Erholung findet er in Garten seines Hauses in Hemmingen-Westerfeld. Quelle: Tobias Lehmann (Archiv)

Der Hemminger Lothar Rilinger hat dieses Jahr seine Rom-Trilogie „Urbs Aeterna“ beendet. Der dritte Band mit mehr als 360 Seiten ist im Bernadus-Verlag erschienen und für 19,80 Euro über den Buchhandel erhältlich. Erneut verknüpft Rilinger darin bildhafte Beschreibungen von Kirchen und Kapellen in Rom mit Betrachtungen über religiöse Philosophie.

Von Andreas Zimmer