Hemmingen-Westerfeld

Die vor zwei Wochen vom Abfallentsorger Aha abtransportierten Altpapiercontainer an der Ecke Börie/Im Dorffeld in Hemmingen-Westerfeld werden wieder aufgestellt. Diese auf den ersten Blick unspektakulär erscheinende Meldung hat eine längere Geschichte mit Beteiligung der Stadt, Aha und protestierenden Bürgern hinter sich, die jetzt ein gutes Ende nimmt.

Anwohner beklagte sich über Verschmutzung

Der Anwohner Gerald Jürgens hatte sich vor rund drei Wochen bei der Stadt Hemmingen darüber beklagt, dass der Bereich rund um die Container stark verschmutzt sei. „Der Container war voll, und andere Bürger luden ihr Papier dann einfach daneben ab“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Stadtverwaltung gab die Beschwerde an Aha weiter. Das Unternehmen ließ die Container daraufhin komplett abtransportieren.

Aha-Sprecherin Helene Herich teilte mit, dass die Container vor Jahrzehnten auf öffentlicher Fläche der Stadt aufgestellt wurden. Der Grund sei nicht mehr nachvollziehbar. Es handele sich nicht um eine offizielle Wertstoffinsel. Die Fahrer des Unternehmens hätten zudem mitgeteilt, dass die Container häufig falsch befüllt seien. Aha habe sich deshalb entschieden, die Container einzuziehen, sagte die Sprecherin.

Viele Anwohner sind im Seniorenalter

Das war allerdings nicht, was Jürgens mit seiner Beschwerde bezwecken wollte. Er schrieb eine lange Beschwerdemail an Aha. Darin teilte er unter anderem mit, dass viele Bürger ihre Häuser in dem Bereich Anfang der Siebzigerjahre gebaut haben. Sie seien mittlerweile im Seniorenalter, teilweise gehbehindert. Aus körperlichen Gründen seien deshalb längere Wege wie etwa zur Wertstoffinsel Hohe Bünte nicht möglich. Jürgens bat darum, die Container wieder aufzustellen.

Der städtische Fachbereichsleiter Sven Bertram bestätigte, dass auch noch andere Anwohner den Wunsch geäußert haben, dass die Papiercontainer wieder aufgestellt werden. Das soll jetzt auch geschehen. Bertram einigte sich am Freitagmorgen mit Aha darauf, dass die Container wieder auf der städtischen Fläche postiert werden. Sie sollen wenige Meter von ihrem alten Standort entfernt auf der Parkbucht an der Kreuzung der Straßen Börie/Im Dorffeld stehen. Dort kommen die Aha-Fahrer leichter an die Container heran. „So bekommen die Bürger jetzt ihre Altpapiercontainer wieder, und für die Fahrer ist die Leerung leichter als zuvor. Zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Bertram.

Lesen Sie auch diese Berichte:

Ermittlungen gegen zwölf Mitarbeiter von Aha

Mieser Trick mit Adressdaten in wildem Müll

Von Tobias Lehmann