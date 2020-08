Hemmingen

Neue Anbindungen und höhere Taktfrequenzen: Die Stadt Hemmingen wünscht sich Verbesserungen für den Nahverkehr. In ihrer Stellungnahme zum Entwurf des Nahverkehrsplanes 2020 der Region Hannover hat die Verwaltung daher zehn Vorschläge aufgeführt. Darunter sind Forderungen, die bereits in den Vorjahren vorgebracht wurden, aber auch zwei neue Themen.

Regionskommunen können sich beteiligen

Die Region Hannover hatte im März ihren Entwurf zum Nahverkehrsplan 2020 beschlossen. Dieser bildet einen Leitfaden für die Entwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Der Fachbereich Verkehr der Region Hannover passt den Plan, der auf das Jahr 2015 datiert, regelmäßig an. Im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens haben die Regionskommunen die Möglichkeit, Änderungsvorschläge einzubringen. In diesem Jahr müssen diese bis zum 1. Oktober eingereicht werden.

Dies sind die Vorschläge der Stadt Hemmingen :

Neue Anbindung: Der Friedhof Hemmingen-Westerfeld und die angrenzende Kindertagesstätte der Caritas sollen eine Busanbindung erhalten. Und auch das Wohngebiet Generationenwohnen Arnum Bockstraße soll an das Liniennetz angeschlossen werden. Die Idee ist, das Wohngebiet in die Streckenführung der Linie 360 einzubeziehen. Ein weiterer Vorschlag ist eine regelmäßige direkte Busverbindung zum Expo-Gelände und damit auch zum Ikea-Möbelhaus.

Neu in den Vorschlagskatalog aufgenommen wurde die „aus Sicht der Verwaltung begrüßenswerte“ Verlängerung der Stadtbahnlinie über den künftigen Endpunkt Hemmingen-Westerfeld hinaus nach Arnum. Derzeit prüft die Region, ob eine Linienverlängerung wirtschaftlich wäre. Um alle Hemminger Ortsteile gut an die Haltestellen der künftigen Stadtbahnverlängerung anzubinden, fordert die Stadt zudem die Erarbeitung eines Konzepts.

Taktfrequenz: Für das Alte Dorf mitsamt dem Kulturzentrum bauhof soll die Taktfrequenz der Busse erhöht werden. Gleiches gilt für Buslinien, die die Stadtteile Devese, Harkenbleck, Hiddestorf, Ohlendorf und Wilkenburg bedienen. Damit soll vor allem die Anbindung in den Abendstunden und an den Wochenenden verbessert werden.

Insbesondere für die Buslinie 367 fordert die Stadt eine wesentliche höhere Taktung, damit Wilkenburg die Stadtbahnhaltestelle in Wülfel besser erreichen können. Dieser neue Vorschlag findet sich erstmals in der Stellungnahme der Stadt zum Nahverkehrsplan. Der Bus 367 wurde 2018 als Ersatz für die eingestellte Linie 350 geschaffen, allerdings fährt er lediglich von Montag bis Freitag und dann nur dreimal täglich. Die Anbindung von Wilkenburg und Arnum an die Stadtbahnhaltestelle in Wülfel sei damit denkbar schlecht, heißt es in der Stellungnahme.

Neuerungen: Zum Maschsee soll nach Wunsch der Stadt Hemmingen eine regelmäßige Busverbindung eingeführt werden. Eine Alternative wäre die Schaffung einer Busverbindung zwischen den Haltestellen Landwehrstraße und Altenbekener Damm.

Eine weitere Haltestelle fordert die Verwaltung für die Ortsdurchfahrt Arnum zwischen den Haltestellen Mitte und Pattenser Feldweg.

Die Buslinie 341 soll verlegt werden: Anstatt der Direktfahrt von Pattensen nach Reden, soll der Bus über Harkenbleck fahren.

Stadt macht Vorschläge seit Jahren

Die meisten dieser Änderungsvorschläge hatte die Stadt auch schon in den vergangenen Jahren in ihre Stellungnahme eingebracht. Allerdings wurden sie bislang nicht berücksichtigt. „Da die Vorschläge aber nicht an Aktualität verloren haben, sollten diese erneut an die Region Hannover gerichtet werden“, schreibt die Verwaltung.

Der Beschlussvorschlag ist am 2. September Thema im Verkehrsausschuss. Zu der Sitzung ist außerdem ein Vertreter der Region Hannover eingeladen, um den Nahverkehrsplan 2020 zu erläutern und Fragen zu beantworten.

Von Sarah Istrefaj