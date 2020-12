Hemmingen

Die Sorge vieler Anwohner ist weiterhin groß: Sie befürchten, dass ihre Grundstücke überschwemmt werden, wenn das neue Feuerwehrgerätehaus in Hemmingen-Westerfeld gebaut ist. Doch Experten sagen, es werde keine Überflutungen geben.

Darauf verlassen sich Hemmingens Kommunalpolitiker. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet, das Planverfahren für den Neubau im Hochwasserschutzgebiet abzuschließen. Wohnungen oder Gewerbe sind dort nicht erlaubt, für ein öffentliches Gebäude wird eine Ausnahme gemacht.

Feuerwehrgerätehaus soll neben Lidl gebaut werden

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass sich so viele Anwohner, die nicht in Sichtweite sind, äußern“, räumte Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) ein. Doch es handele sich bei dem Projekt keinesfalls um eine „1-C- oder 2-B-Lösung“. Eine solche würde schon an den „sehr anspruchsvollen Wasserrechtlern der Region Hannover“ scheitern. Auch Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung verwies auf das Ergebnis der Fachgutachter: „Es ruft keine Verschlechterungen hervor.“ Die Stadt habe zahlreiche Standorte geprüft, doch jener neben dem Lidl-Markt an der Weetzener Landstraße sei am besten geeignet.

So sieht es auch Annette Wnendt ( SPD). „Geeignete Grundstücke sind Mangelware“, sagte sie. Christian Baxmann ( CDU) erklärte, er könne die Bedenken der Anwohner nachvollziehen. „Wer persönlich betroffen ist, reagiert erregter.“ Doch die Politiker könnten sich nur auf das verlassen, „was uns die Gutachter an die Hand geben“. Holger Falke (DUH) sagte im Hinblick auf den Grundstücksmangel: „Die Entwicklung ist alternativlos.“ Doch es dürfe nicht wieder passieren, dass „unterm Strich erneut Boden versiegelt wird“. Ulrike Roth (Grüne) merkte an, es habe bisher in jüngster Zeit selten Bebauungspläne mit einer solch „klaren Bedenkenfront“ gegeben.

Archäologische Untersuchungen an Weetzener Landstraße

Erstmals sollen die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg ein gemeinsames Gerätehaus beziehen. Unter anderem den Übungsturm und die Kleiderkammer soll auch die Stadtfeuerwehr nutzen. Wenn am Donnerstag, 10. Dezember, noch der Rat zustimmt, wird Schedler zufolge das Architekturbüro den Entwurf fertigstellen, und die Bauunterlagen könnten zur Genehmigung an die Region Hannover gereicht werden.

Auch bei einem Feuerwehrgerätehaus sind Brandschutzbestimmungen einzuhalten. „Es gibt einige Diskussionen, aber wir sind auf einem guten Weg“, sagte Schedler. Im Frühjahr 2021 sollen die archäologischen Untersuchungen auf dem Gelände beginnen. Der bisherige Zeitplan sieht vor, dass ab 2021 mit dem Bau des eingeschossigen Neubaus für rund 10 Millionen Euro auf dem heutigen Feld begonnen wird.

Rat tagt im KGS-Forum

Die bestehenden Gerätehäuser in Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg sind zu klein geworden. Damit ist die Sicherheit der Feuerwehrleute auf Dauer nicht mehr gegeben. Es droht die Schließung der Gerätehäuser.

Der Rat tagt am Donnerstag, 10. Dezember, ab 19 Uhr öffentlich im KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. Coronabedingt dürfen nur 15 Zuhörer an der Sitzung teilnehmen. Wer zuerst kommt, darf hinein. Bis zum Platz ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wer möchte, kann die Maske auch dauerhaft tragen.

