Die Geburt eines Kindes bringt in den meisten Familien den Alltag ziemlich durcheinander. Der Tagesablauf wird über den Haufen geworfen, in den Nächten ist es noch ... sagen wir: anspruchsvoller. Wenn das schon bei einzeln geborenen Kindern ein Thema ist – wie kommen dann Eltern von Zwillingen, Drillingen oder Vierlingen damit zurecht? „Wie stillt man gleichzeitig zwei Kinder, und wie tröstet man sie, wenn sie zeitgleich weinend im Bett liegen? Eltern von Mehrlingskindern stellen sich ganz andere Fragen“, sagt Alexandra Jäger aus Hemmingen. Gemeinsam mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) startet sie deshalb jetzt Geburtsvorbereitungskurse für werdende Mehrlingseltern. Extrakind heißt ihr Projekt. In dieser Form ist es bundesweit einmalig.

Jäger weiß, wie die Sache mit Neugeborenen läuft. Mit ihrem Mann Chris hat sie die gemeinsamen Kinder Lina (heute 12), Anton (10) und Jonas (4) groß gezogen. Doch dann kamen vor 17 Monaten Hannes und Vincent auf die Welt. „Die Geburt von Zwillingen ist etwas ganz Besonderes – aber zu recht haben Eltern vorher viele Fragen, die in normalen Kursen kaum zu beantworten sind“, sagt Jäger.

Mehrling? Viele spezifische Fragen sind in normalen Geburtsvorbereitungskursen kaum zu beantworten. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Zwillingsgeburten nehmen auch in Hannover stark zu

Die Zahl der Mehrlingsgeburten hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen – eine Folge der künstlichen Befruchtungen, wenn ein Kinderwunsch auf natürlichem Wege nicht zu erfüllen ist. In Hannover hat es im vergangenen Jahr mehr als 300 Mehrlingsgeburten gegeben.

Die herkömmlichen Geburtsvorbereitungskurse haben sich mit der steigenden Zahl an Mehrlingsgeburten nicht mitentwickelt. Immerhin gibt es in der Hebammerei in der Lindener Ungerstraße regelmäßig Wochenendseminare mit der Hebamme Charlotte Meyer, die selbst Zwillingsmutter ist. Mehrlingsgeburten dürfen aber in Geburtshäusern nicht vollzogen werden, weil sie als Risikoschwangerschaften gelten. „In keiner Geburtsklinik im Großraum Hannover wurden bisher Vorbereitungskurse für Eltern von Mehrlingen angeboten“, sagt Jäger. Das soll sich jetzt ändern.

Geburtsvorbereitungskurs in der MHH

Für ihre Wochenendseminare, die ab August an der MHH angeboten werden, hat sie die mit Mehrlingsgeburten erfahrene MHH-Hebamme Nina Meyer gewinnen können und als weiteren Referenten den Oberarzt Rüdiger Klapdor. Er spricht über Themen wie Frühgeburt und Kaiserschnitt, die für viele Mehrlingseltern ohnehin irgendwann Realität werden. Zusätzlich sind eine Stillberaterin an Bord und Mehrlingsmütter, die ihre Erfahrungen weitergeben.

Es soll um ganz praktische Fragen gehen, verspricht Extrakind-Organisatorin Jäger. Brauchen Eltern wirklich die gesamte Erstausstattung doppelt oder sogar dreifach? Wie ist es eigentlich, mit einem Zwillings-Kinderwagen in der Stadt unterwegs zu sein? „Am Kröpcke lässt sich nur der Aufzug bei Rossmann nutzen“, verrät die fünffache Mutter vorab, „und Rolltreppen sind in der Regel gar nicht breit genug.“ Auf schmalen Gehwegen parkende Autos zwingen zum Ausweichen, ebenso wie rücksichtlos an Laternenmasten angeschlossene Fahrräder, die den Durchgang versperren.

Ein Neugeborenes wacht pro Nacht vielleicht viermal auf. Wie ist es dann bei Zwillingen? Und bei Drillingen? Quelle: Christian Ohde/picturealliance/dpa

Mehrlingsgeburten sind für Paare eine Belastung

Und dann ist da die Sache mit den Beziehungen. „Viele Männer geben sich Mühe, gute Väter zu sein“, sagt Jäger. Aber wenn sie tagsüber arbeiteten, drückten sie sich nachts gerne vor dem Aufstehen. „Bei Einlingen mag das gehen, bei Zwillingen oder Drillingen aber ist es quasi überlebenswichtig, dass man sich Aufgaben teilt.“ Wenn ein einzelnes Kind viermal nachts aufwacht, dann sind es bei Zwillingen auch gerne achtmal pro Nacht. Deshalb soll auch Thema in dem zweitägigen Kurs sein, mit welchen Strategien man die Paarbeziehung erhält. Und deshalb sei der Kurs ausdrücklich für beide Elternteile gedacht.

Panik, sagt Jäger, die wolle sie nicht verbreiten. „Zwillinge zu bekommen ist wunderschön.“ Das Gefühl, als ihr ein Kind nach der Geburt an die Brust gelegt wurde und dann noch ein zweites hinzukam, das wolle sie niemals missen. Aber auch Eltern von Mehrlingen hätten ein Recht darauf, Fragen beantwortet zu bekommen. „Nachdem ich meine Zwillinge bekommen hatte, bekam ich das Gefühl, dass mir viele Informationen fehlen“ sagt Jäger, die im Hauptberuf bei der Stadt Hemmingen angestellt ist. In Berlin, Bonn und etwa München gebe es ähnliche Kurse wie ihr Extrakind-Projekt – allerdings nicht als Kooperation mit einer Klinik.

Kursteilnahme kostet 249 Euro

Für den ersten Kurses am 10./11. August hat sich sogar ein Paar aus Föhr angemeldet. Wenige Plätze sind noch frei, die Obergrenze beträgt 24 Teilnehmer. Die Kosten betragen 249 Euro und damit 11 Euro mehr als ein normaler Vorbereitungskurs an der MHH. Über die Kostenübernahme durch Krankenkassen werde derzeit noch verhandelt, sagt Jäger.

Informationen gibt es in der Elternschule der MHH unter Telefon (05 11) 5 32 66 82 oder auf der Internetseite des Projekts Extrakind.

