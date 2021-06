Hemmingen

Doppelter Wechsel in der Musikschule Hemmingen: Martina Zimmermann leitet sie seit mehr als 40 Jahren. Nächstes Jahr geht sie in den Ruhestand. Beim Trägerverein gibt es seit Montagabend einen neuen Vorsitzenden.

In der Jahresversammlung im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld stellte Zimmermann ihren auch vom Vorstand vorgesehenen Nachfolger vor. Es ist Fabian Wankmüller, der bereits an der Hemminger Musikschule Klavier unterrichtet. Zurzeit ist er aber noch zu 80 Prozent in Hameln aktiv. Zimmermann kündigt an, sie werde ihn einarbeiten, sodass er zum 1. Oktober 2022 die Leitung übernehmen könne. Sie reduziere dann die Stundenzahl und gehe dann im Dezember 2022 in den Ruhestand. Der Name Zimmermann und Musikschule sind seit Jahrzehnten eng verbunden: Die Musikschule wurde im Mai 1980 gegründet, seit September 1980 wird sie von Zimmermann geleitet.

Fabian Wankmüller soll die Leitung der Musikschule übernehmen. Quelle: Torsten Lippelt

Wechsel auch im Verein Musikschule Hemmingen, der seit 25 Jahren besteht: Die Mitglieder haben in der Jahresversammlung Kurt Pages einvernehmlich als ersten Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Harriet Maczewski an. Die frühere Pastorin der St.-Vitus-Kirchengemeinde, zu der Wilkenburg und Harkenbleck gehören, wechselte im Winter beruflich nach Hannover-Waldhausen. Sie hatte das Amt der Vorsitzenden vor zwei Jahren nur als Interimslösung übernommen.

Kurt Pages neuer Vorsitzender des Vereins Musikschule

„Eigentlich war nur ein Jahr geplant gewesen, dann wurden zwei daraus“, sagte Maczewski, als sie mit Blumen und kleinem Präsentkorb verabschiedet wurde. Zu ihrem Nachfolger sagte sie: „Das ist eine Supersache und perfekt, dass Kurt Pages sich für das Amt zur Verfügung gestellt hat.“ Pages wohnt in Hemmingen-Westerfeld, ist Ratsherr und noch bis zur Kommunalwahl im Herbst stellvertretender ehrenamtlicher Bürgermeister. Alle weiteren Vorstandsmitglieder und auch die Rechnungsprüfer wurden nach der Vorstellung des Jahresabschlusses 2020 und der Entlastung durch die 13 stimmberechtigten Vereinsmitglieder im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld wiedergewählt.

Zimmermann berichtete, dass laut Haushaltsplan 2021/22 insgesamt 210 Stunden unterrichtet werden und mehr als 900 Schüler angemeldet sind – vom Kleinkind bis zum Erwachsenen. Als nächste Veranstaltungen soll am 21. Juli das „Orchester Kunterbunt“ in der Türmchenschule in Hemmingen-Westerfeld mit allen möglichen Instrumenten auftreten. Für den 17. September ist anlässlich einer Vernissage im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ein Jazzkonzert mit Lehrern der Musikschule geplant.

Premiere für Musical „Die drei ??? Kids“ erneut verschoben

Ab Herbst wird für das Musical „Die drei??? Kids“ geprobt, das voraussichtlich am 17. Februar 2022 Premiere haben soll. „Das ist inzwischen der – pandemiebedingt – vierte ausgesuchte Termin dafür“, sagte Zimmermann. Normalerweise probt die Musikschule im Abstand von mehreren Jahren ein Musical ein. Eigentlich sollte bereits 2020 Peter Schindlers „Die drei ???“ von Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 18 Jahren aufgeführt werden. Corona hat den Zeitplan aber wiederholt durcheinandergebracht.

Von Torsten Lippelt