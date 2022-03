Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Früher war sie Heerstraße, dann als Bundesstraße wichtige Ein- und Ausfallstraße in und aus Richtung Hannover: Nach mehr als 200 Jahren wechselt die alte B3 in Hemmingen ihren Besitzer. Die Stadt Hemmingen übernimmt die Bundesstraße. Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) und Friedhelm Fischer haben am 1. März eine entsprechende Vereinbarung im Hemminger Rathaus unterzeichnet. Fischer leitet den Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Grund für die Übergabe ist die B-3-Ortsumgehung, auf der seit November 2020 der Verkehr fließt. 5,8 Kilometer lang maß die Bundesstraße von der Stadtgrenze zu Hannover bis zur Stadtgrenze von Pattensen. Im Bereich von der Wilkenburger bis zur Hiddestorfer Straße ist sie jetzt eine Landesstraße und auf der übrigen Strecke in Arnum und in Hemmingen-Westerfeld eine städtische. Was ändert sich nun konkret? Diese Zeitung fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Jan Dingeldey (links) und Friedhelm Fischer unterzeichnen im Rathaus die Vereinbarung. Quelle: Stadt Hemmingen

Was ändert sich für Hemminger Autofahrer innerorts auf der alten B3?

Auf der gesamten alten B3 in Arnum, also der Göttinger Straße, gilt ab sofort Tempo 30 und nicht mehr Tempo 50. Die Schilder dafür hat der städtische Betriebshof schon aufgestellt. Auch der Blitzer am Ortsausgang in Richtung Pattensen ist umgestellt und blitzt jetzt alle, die schneller fahren als 30 Kilometer pro Stunde. In dem Bereich wird sich in den nächsten Tagen noch etwas ändern: Die Ortstafel wird um einige Hundert Meter in Richtung Pattensen versetzt. Damit gilt dann auch in Höhe des Wohngebietes Astrid-Lindgren-Straße Tempo 30.

Und außerorts?

Zwischen Arnum und Hemmingen-Westerfeld gilt ab sofort Tempo 50. Bislang war dort in eine Richtung Tempo 100 und in die andere Tempo 70 erlaubt. Auf dem Abschnitt zwischen dem Ortsausgang von Arnum in Richtung Pattensen darf nun höchstens 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Bislang war dort Tempo 70 erlaubt.

Ob Privatauto oder Lastwagen: Auf der Ortsumgehung Hemmingen ist immer Verkehr. Im Hintergrund sind Wohnbauten von Arnum zu sehen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Wie viele Kilometer sind jetzt städtische Straße?

Es sind fast fünf Kilometer. Exakt 321 Meter sind jetzt Landesstraße, und zwar das Stück von der Kreuzung Bockstraße/Wilkenburger Straße in Arnum bis zur Kreuzung Hiddestorfer Straße/Göttinger Straße. Darum kümmert sich weiterhin die Landesbehörde, weil der Abschnitt zur L389 gehört. Insgesamt rund 500 Meter im Süden Arnums sind nun keine Straße mehr, sondern fortan zum Beispiel Grünfläche oder Feld.

In welchem Zustand hat die Stadt die alte B3 übernommen?

Fischer nannte ihn „ordnungsgemäß“, in Arnum jedoch „sind wir dem nicht in vollem Umfang nachgekommen“. Die Stadt behebt die Schäden später selbst und bekommt dafür vom Land einmalig etwa 530.000 Euro. Dingeldey erläuterte, da die Stadt einen großen Abschnitt der Arnumer Ortsdurchfahrt umgestalten werde, sei es nicht sinnvoll, die Straße jetzt zu reparieren und später wieder aufzureißen.

Wer hat denn den Zustand der Straßen bewertet?

Die Stadt hat dafür ein Ingenieurbüro beauftragt. Das Land hat es mit eigenem Personal übernommen. Fischer sagte, die Ergebnisse beider seien „deckungsgleich“.

Was wird aus der alten B3?

In Hemmingen-Westerfeld soll ab Ende 2023 erstmals die Stadtbahn fahren. Die ersten Gleise auf Hemminger Gebiet wurden in der vergangenen Woche gelegt. Dingeldey kündigte an, dass die Strecke zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum für Radfahrer verbessert und auch beleuchtet werden soll. In Arnum wird die Ortsdurchfahrt umgestaltet. Es gibt viele Ideen, die von neuen Bäumen und Grünflächen bis hin zu illuminierten Stadttoren reichen.

Früher quälten sich täglich Tausende von Fahrzeugen durch Arnum. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Wie bewerten Stadt und Land die Übergabe der früheren Bundesstraße?

Es gibt keine Wahl: Gesetzlich ist die Stadt verpflichtet, die alte Bundesstraße zu übernehmen. Fischer sagte, das Land übergebe diese zwar. „Wir haben aber eine etwa sieben Kilometer lange Ortsumgehung dazubekommen.“ Dingeldey sagte: „Wir freuen uns, es ist ein besonderer Tag für Hemmingen.“ Die Stadt übernehme die Straße mit allen Rechten, aber eben auch mit allen Pflichten wie zum Beispiel dem Räumdienst und der Pflege von nun etwa 200 zusätzlichen Bäumen. Für den Betriebshof gibt es daher eine zusätzliche Stelle.

Warum wurden die Abschnitte außerorts nicht der Region als Kreisstraße übertragen?

Fischer erläuterte, dafür hätte der Anteil des sogenannten kreisübergreifenden Verkehrs mindestens die Hälfte betragen müssen. Tatsächlich aber fließe dort jetzt überwiegend städtischer Verkehr.

Von Andreas Zimmer