Arnum

Die Personalprobleme in der Stadt sind so gravierend, dass das Bürgerbüro Arnum auch noch den ganzen Dezember über geschlossen bleibt. Die Einrichtung in Hemmingens größtem Stadtteil war bereits wegen Erkrankung den kompletten November über geschlossen. Auch im Oktober hatte es schon Ausfälle gegeben. Der erste Öffnungstag wäre dann erst wieder am Dienstag, 4. Januar 2022.

Das Bürgerbüro in Arnum bleibt weiter geschlossen. Kunden sollen nach Hemmingen-Westerfeld fahren. Quelle: Andreas Zimmer

Das Büro an der Göttinger Straße 63 ist ohnehin nur noch dienstags von 9 bis 12 Uhr und nach Terminvereinbarung geöffnet. Die Feiertage im Dezember liegen an anderen Tagen, also wäre es normalerweise im Dezember viermal geöffnet gewesen. Seit Anfang August ist die Servicestelle der Stadtverwaltung nicht mehr in eigenen Räumen etwas zurückversetzt von der alten Bundesstraße 3, sondern nur wenige hundert Meter weiter und zwar dort, wo sich bereits das städtische Familienservicebüro befindet.

Bürgerbüro Arnum zu: Kunden sollen Rathaus aufsuchen

Bürgermeister Jan Dingeldey hatte bereits im November deutlich gemacht, dass das Personal im Familienservicebüro für die Aufgaben im Bürgerbüro nicht ausgebildet sei. Dingeldey bat am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung um Verständnis und darum, bei Bedarf das Bürgerbüro im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld aufzusuchen. Dort können auch die vor einigen Wochen noch im Arnumer Büro beantragten Dokumente abgeholt werden.

Es ist etwa drei Kilometer entfernt und montags bis freitags (außer mittwochs) von 9 bis 12 Uhr geöffnet sowie montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter der Telefonnummer (05 11) 4 10 33 33. Wegen Corona gilt dort seit Montag, 6. Dezember, die 3G-Regel.

Termine fürs Bürgerbüro online vereinbaren

Termine fürs Bürgerbüro können auch online auf www.stadthemmingen.de/termine-online vereinbart werden, und zwar für die Zeit dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Im Bürgerbüro lassen sich zum Beispiel Personalausweise und Reisepässe ausstellen und Anträge auf die Ausstellung von Führungszeugnissen weitergeben.

Von Andreas Zimmer