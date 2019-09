Ohlendorf

Eigentlich ist Bernd Filax Tischlermeister in Arnum. Doch seit 20 Jahren faszinieren ihn auch Oldtimerwagen und Schiffe. Beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag und als Teil der Hemminger Kulturroute hat er mehr als 300 Liebhaber alter Fahrzeuge an seiner Leidenschaft teilnehmen lassen – und nicht nur daran.

Zum vermutlich einzigen Mal in diesem Jahr öffnete er seine in Ohlendorf stehende und zum Automuseum umgebaute Scheune für ein großes Publikum, und nicht nur auf Anfrage. In der Scheune zeigte er nicht nur 22 seiner automobilen Schätze – mitsamt dem Eins-zu-eins-Nachbau eines Seenotrettungskreuzer-Tochterbootes in der Nachbarscheune. Dort ließ er seine Gäste auch im später errichteten Anbau mit einer „guten Stube“ und kleinen Bar eintauchen in die Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts: die Brille abgelegt auf dem Tisch mit Blümchendecke und alter ,Hörzu‘ – so als ob die Oma gerade nur kurz Kekse holen ist in der Küche.

Zur Galerie In Bernd Filax’ Scheune in Ohlendorf gibt es beim Oldtimertag am Sonntag nicht nur Oldtimer zu bestaunen, sondern auch ein Retro-Wohnzimmer im Stil der Fünfziger- bis Siebzigerjahre.

Wochenschauberichte von der Fußball-WM 1954

In der stilechten Bar daneben liefen auf einem Graetz-Schwarzweiß-Fernseher Wochenschauberichte der Fußball-WM von 1954. Doch nicht nur die Teilnehmer der Hemminger Kulturroute beim Denkmaltag schickte Bernd Filax auf Zeitreise. „Aktuell nutze ich meinen 1302 Museums-Käfer von 1972“, erzählt der Tischlermeiste.: „ Das Radio da ist kaputt, aber der Kassettenrekorder läuft gut – mit Mike Oldfield und Fleetwood Mac.“

Von Torsten Lippelt