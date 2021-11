Hemmingen/Pattensen

Es sind 73 in Hemmingen und 49 in Pattensen. So viele Frauen haben sich im vergangenen Jahr bei der Polizei, den sozialen Diensten und Beratungsstellen gemeldet, um häusliche Gewalt anzuzeigen. Und die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen.

So oder so – jede einzelne Betroffene ist eine zu viel. Am Donnerstag nutzen daher die Städte Hemmingen und Pattensen, die Region Hannover und Verbände den Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, um auf das schlimme Phänomen aufmerksam zu machen.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Kerzen entzündet

Schon seit Jahren kümmert sich ein Runder Tisch in regelmäßigen Treffen darum, gemeinsame Lösungen zu finden und Aktionen vorzubereiten. Beteiligt sind etwa die Frauenberatungsstelle Donna Clara aus Laatzen, das FamilienServiceBüro Pattensen, der Soziale Dienst der Stadt Hemmingen, die Gleichstellungsbeauftragten beider Städte, die AWO, die Hilfsorganisation Weißer Ring und die Polizeistationen. Nun, zum Gedenktag, zündete die Runde auf dem Rathausplatz 73 und 49 Kerzen an, um die Opfer sichtbar zu machen.

Die Pattenser Bürgermeisterin Ramona Schumann und ihr Hemminger Kollege Jan Dingeldey sind sich einig: „Erschreckend“ seien die Zahlen die Opfer häuslicher Gewalt. Quelle: Katharina Kutsche

An jedem dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch Gewalt, die vom eigenen Partner oder Ex-Partner ausgeht. Das ergab eine Auswertung des Bundeskriminalamts. „Es ist immer wieder erschreckend, wie hoch die Zahlen sind“, sagt Hemmingens Bürgermeister Jan Dingeldey. Seine Amtskollegin Ramona Schumann aus Pattensen findet ebenso erschreckend, „dass sich die Zahlen über die Jahre kaum verändern, wir also keinen Fortschritt erzielen“. Sie fügt hinzu: „Es ist daher wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen und gerade medial nicht zu bagatellisieren: Das sind keine Familiendramen, sondern Femizide.“

Hier bekommen Opfer häuslicher Gewalt Hilfe Häusliche Gewalt zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten. Wer Hilfe braucht oder als Familienmitglied Unterstützung und Informationen sucht, kann sich bei diesen Stellen melden: Donna Clara – Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen, Telefon (05102) 3300 und (0511) 89885820, Hildesheimer Straße 85 in Laatzen-Rethen (zuständig auch für Hemmingen und Pattensen), www.frauenzentrum-laatzen.de Polizei Hemmingen: Telefon (05101) 854330, Polizei Pattensen: Telefon (05101) 855950 (im Notfall immer 110 wählen) Frauenhaus Region Hannover: Telefon (0511) 221102 (AWO). Frauenhaus Hannover: Telefon (0511) 664477 Frauen- und Kinderschutzhaus: Telefon (0511) 698646 Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (0800) 0116016 (rund um die Uhr erreichbar) Weitere Kontakte sind über die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Hemmingen und Pattensen zu bekommen: Diana Sandvoß, Telefon (0511) 4103-177, E-Mail: diana.sandvoss@stadthemmingen.de, und Heike Grützner, Telefon (05101) 1001-109, E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@pattensen.de .

Dass viele Frauen keinen Weg aus ihrem Leiden finden, liege auch daran, dass eine Trennung manchmal Gewalt noch verschärfe und sie häufig in finanzielle Nöte geraten, wenn sie den Partner endlich verlassen, so die Runde. Die Pandemie habe viele dieser Probleme erst verdeckt und dann verschärft. So berichten die Expertinnen, dass es für die Frauen gerade im Lockdown schwer war, der Gewaltsituation zuhause zu entkommen und Hilfe zu suchen.

Auch die Unterstützung der Opfer sei schwerer gewesen: Behördengänge waren nur noch mit Terminvergabe möglich, Anträge wurden per Post versandt statt gleich in die Hand gedrückt. Alles dauerte länger. Auch die Frauenhäuser – aktuell gibt es in der Region vier – seien voll.

Häusliche Gewalt kommt in allen Schichten vor

Belastend ist demnach auch psychische Gewalt, die Männer teils mithilfe von digitalen Kanälen ausüben: durch Spyware und GPS-Überwachung etwa, durch noch mehr Beleidigungen und Drohungen über Messengerdienste. Diese Art von Gewalt ist „allgegenwärtig, ein Verlängerungsarm der häuslichen Gewalt“, sagt AWO-Mitarbeiterin Franziska Burbulla.

Als neue Schwerpunkte will die Expertenrunde demnächst über psychische Gewalt an Schulen und Gewalt gegenüber Senioren und in der Pflege aufklären. „Ältere tun sich schwerer, zur Polizei zu gehen, sie wollen niemandem zur Last fallen“, sagt Nadine Kägebein, Polizeioberkommissarin aus Hemmingen. Auch Hilfsangebote müssten für Seniorinnen anders gedacht werden: Eine pflegebedürftige 84-Jährige könne nicht ins Frauenhaus, da komme eher eine Kurzzeitpflege in Betracht, so Burbulla.

Die wichtigste Erkenntnis ist laut den Helferinnen und Helfer aber nicht neu, sondern gilt schon lange: Häusliche Gewalt kommt in allen Gesellschaftsschichten vor, unabhängig von Bildung und sozialem Status.

Von Katharina Kutsche