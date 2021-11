Hemmingen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Hemmingen ist so hoch wie seit Ende April 2021 nicht. Am Montag meldete die Region Hannover 59 Fälle. Am Freitag waren es noch 52. Übers Wochenende werden keine Daten gemeldet. Anfang November waren es noch 22 aktuelle Fälle.

Einen Hotspot gebe es nicht, allerdings aktuell 16 Infektionen an Schulen, teilte die Region auf Anfrage mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zurzeit bei 153,3 (Freitag: 122,6).

Corona-Fälle in Hemmingen

Die Zahl der Gesamtfälle seit Ausbruch der Pandemie steigt seit Wochen. Seit dem 23. November liegt sie über 800. Am Montag waren es 829 (Freitag: 814). Zum Vergleich: Ende Juli waren es in Hemmingen etwa 630 Fälle. Mit elf konstant bleibt die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind.

Die Impfstelle der Region im Bürgersaal des Rathauses in Hemmingen-Westerfeld ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr ist für Bürgerinnen und Bürger mit Schwerbehinderung oder für Menschen ab 65 Jahren vorgesehen. Das Impfteam macht Booster-, Erst- oder Zweitimpfung mit dem Impfstoff Biontech. Personal- und Impfausweis sind mitzubringen. Da Termine nicht vergeben werden, ist Wartezeit einzuplanen.

Von Andreas Zimmer