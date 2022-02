Hemmingen

Die Stadt Hemmingen setzt den Kurs „Papa, spiel mit!“ in der Kinderkrippe Arnum am Pattenser Feldweg fort. Das teilt die Gleichstellungsbeauftragte Diana Sandvoß mit. Väter sind mit ihren Kindern im Alter bis zu vier Jahren aus dem gesamten Hemminger Stadtgebiet sind eingeladen, sich dort in entspannter Atmosphäre zu treffen. Losgelöst vom Alltag können sie mit ihren Kindern spielen oder sich mit anderen Vätern austauschen. Geleitet wird die Gruppe von dem Pädagogen Arnd Philipp Geiger.

Kurs „Papa, spiel mit!“ mit Terminen bis Juli

Die nächsten Termine für das kostenlose Angebot sind jeweils sonnabends, 26. Februar, 26. März, 30. April, 28. Mai und 2. Juli in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr. Anmeldungen nimmt Geiger per E-Mail an arnd.geiger@me.com entgegen.

Von Tobias Lehmann