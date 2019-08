Pattensen

Was macht ein Gästeführer, wenn in seiner Gruppe ein Besserwisser ist? Einer, der eine Privatdiskussion über ein historisches Detail anfängt, während die anderen weiter wollen. Das sei manchmal eine gewissen Herausforderung, räumt Wolfgang Wessel-Schulze aus Pattensen-Mitte ein, Gästeführer beim Calenberger Landsommer. Aber er habe als langjähriger Lektor in einen Schulbuchverlag schon ganz andere Charaktere in den Griff gekriegt, sagt er lächelnd. „Vier bis sechs Autoren für ein Buch, wo jeder seinen Beitrag für den wichtigsten hält ...“

Der heute 76-Jährige, der aus der Nähe von Bremen stammt, hat nach einer abgeschlossenen Buchhändlerlehre noch Geschichte, Politik und Englisch in Hamburg studiert. Er wollte eigentlich Gymnasiallehrer werden. Doch dann kam ein Jobangebot vom Schulbuch-Verlag Schroedel (heute: Westermann-Gruppe) aus Hannover. Wessel-Schulze war für die Schulbücher aus dem Bereich Politik und Geschichte verantwortlich. „Von der Frühzeit bis zum Nationalsozialismus – nur die Lokal- und Regionalgeschichte blieb außen vor“, sagt er bedauernd. Aber damit konnte er sich beschäftigen, als er 2010 Gästeführer beim Calenberger Landsommer wurde.

Touren zu Arnum, Welfen und jüdischen Mitbürgern

Er war mit seiner Familie inzwischen von Hannover nach Hemmingen-Arnum gezogen, deshalb wählte er als Thema seiner ersten Führung seinen Wohnort, nachdem er beim Calenberger Landsommer die Ausbildung zum Gästeführer abgeschlossen hatte. Die Tour „Arnum – vom Bauerndorf zum vorstädtischen Ort“ ist seitdem im Jahresprogramm dabei. Seine anderen Führungen tragen die Titel „Welfen im Calenberger Land“ und „Auf den Spuren jüdischer Mitbürger in Pattensen“.

Zeugt noch immer vom Wirken und der Bedeutung der Welfen: die Feste Calenberg in Schulenburg. Quelle: Kristoffer Finn (HAZ Archiv)

Die Welfen-Führung, bei der es auch um Schloss Marienburg geht, beginnt an der Feste Calenberg in Schulenburg. Dabei kommt es regelmäßig zu Aha-Erlebnissen auf beiden Seiten: Wessel-Schulze ist immer wieder überrascht, wie viele Menschen diese „Urzelle der Welfen im Calenberger Land“ mit den Resten der mittelalterlichen Burg noch nicht kannten. Und viele Gäste sind überrascht, wie viel historisches Wissen über das Wirken der Welfen im Calenberger Land „man auch anhand der wenigen Reste noch vermitteln kann“.

Tour orientiert sich an den Stolpersteinen

Eine informative Tour lasse sich zusammenstellen, wenn es reichlich gutes Material gebe, betont Wessel-Schulze, der seit fünf Jahren in Pattensen-Mitte wohnt. Seine Führung auf den Spuren der letzten Juden in Pattensen, die im Nationalsozialismus vertrieben, deportiert und ermordet wurden, basiert auf den Forschungen des Historikers Dirk Anders. Und sie orientiert sich an den 13 in Pattensen verlegten Stolpersteinen, die an die letzten Wohnhäuser der jüdischen Familien erinnern.

Das Thema erfordere eine gewissen Sensibilität, bestätigt der Gästeführer, doch die meisten Teilnehmer hätten sich zuvor damit beschäftigt. Deshalb gibt es auch kaum Diskussionen, wenn er die männlichen Teilnehmer beim Besuch des jüdischen Friedhofs von Pattensen auffordert, eine Kopfbedeckung aufzusetzen. Er macht darauf schon bei der Beschreibung der Tour aufmerksam. „Ich dränge aber nicht darauf, wenn ein Mann Hut oder Kappe vergessen hat.“

Gästeführer seit zehn Jahren

Beinahe zehn Jahre ist Wessel-Schulze nun schon einer der Gästeführer. Prägt das auch sein Reisen mit der Familie? Eher sei es wohl so, dass er aus den früheren Reisen mit seiner Frau und den beiden Söhnen für die Gästeführungen gelernt habe, berichtet der Vater und Großvater. „Ich war bei Ferienreisen in Frankreich immer sehr interessiert an Klöstern und Burgen, habe aber mit den Kindern festgestellt: Zwei Burgen an einem Tag sind zu viel.“ Deshalb bemühe er sich auch, seine Führungen durch alte Fotos und Landkarten aufzulockern, oder mit Kopien von historischen Dokumenten. „Wenn man nur redet, ist das anstrengend für die Zuhörer.“

Beim Calenberger Landsommer ist die nächste Führung mit Wolfgang Wessel-Schulze „Auf den Spuren jüdischer Mitbürger in Pattensen“ am Sonnabend, 19. Oktober, ab 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmeldungen bei Wessel-Schulze, Telefon (05101) 4738 sowie per E-Mail an wessel_schulze@htp-tel.de.

