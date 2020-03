Pattensen/Hemmingen

Die Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern hat sich im vergangenen Jahrzehnt kaum verbessert. Darauf haben die Gleichstellungsbeauftragten Heike Grützner für Pattensen und Diana Sandvoß für Hemmingen zum Equal Pay Day am Dienstag gemeinsam hingewiesen. Im Jahr 2006 haben Frauen nach Angaben des Statistischen Bundesamts 23 Prozent weniger verdient als Männer, jetzt sind es immer noch 21 Prozent. Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Tag, an dem Männer die Arbeit aufnehmen müssten, um an Jahresende den gleichen Lohn zu verdienen wie Frauen.

Rote Fahne weht als Symbol für den Equal Pay Day

Grützner hat vor dem Rathaus in Pattensen eine rote Fahne aufgehängt, die als Symbol auf diese Ungerechtigkeit hinweisen soll. „Zudem habe ich in einer E-Mail an alle Mitarbeiter des Rathauses noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst“, sagt Grützner. In Bezug auf das Coronavirus weist sie auch darauf hin, dass in der Pflege besonders viele Frauen arbeiten. Die Ungleichheit der Bezahlung entsteht unter anderem dadurch, das „frauentypische Berufe“ wie unter anderem in sozialen Bereichen häufig schlechter bezahlt werden, sagt Grützner.

Auch fehlende Gehaltstransparenz sei ein Problem. „In Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitern, kann die Bezahlung öffentlich eingesehen werden. Doch wenn die Arbeitsplatzbeschreibung nur ein wenig voneinander abweicht, kann damit schon eine unterschiedliche Entlohnung begründet werden“, sagt Grützner. Die geringeren Gehaltsaussichten seien auch demotivierend.

Vielen Frauen droht die Altersarmut

Weiterhin seien es immer noch vor allem Frauen, die nicht entlohnte Tätigkeiten wie die Betreuung der Kinder oder die Organisation des Haushalts übernehmen. „In ländlichen Regionen wie auch in Pattensen sind Frauen häufig auch für die Bewirtschaftung des Hofs zuständig“, sagt Grützner.

Die Folge der fehlenden Lohngerechtigkeit sei, dass besonders Frauen von Altersarmut bedroht seien. „Wir weisen deshalb immer wieder auf dieses Thema hin. Hier muss sich etwas ändern“, sagt Grützner.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann