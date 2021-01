Pattensen/Hemmingen

Zoè-Priscilla Hannemann steht wieder vor einem Millionenpublikum: Die Castingshow-Teilnehmerin, die früher in Pattensen wohnte, die KGS Hemmingen besuchte und mittlerweile in Bodenwerder ( Landkreis Holzminden) lebt, war am Dienstagabend in der ersten Folge der neuen Staffel von „ Deutschland sucht den Superstar“ ( DSDS) zu sehen. 2014 nahm sie bei der Sendung „The Voice Kids“ teil.

Ihr Auftritt vor der DSDS-Jury mit Dieter Bohlen, Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler war erfolgreich: Gleich viermal gab es ein „Ja“. Damit kam die mittlerweile 19-Jährige in die nächste Runde. Die Aufnahmen erfolgten bereits im Sommer. Solange musste Zoè-Priscilla schweigen und durfte Freunden und Bekannten nichts über den Ausgang erzählen. Wegen der Corona-Pandemie castete die Jury auf einem Schiff auf dem Rhein. Hannemann stieg in Rüdesheim zu – und nicht allein.

Anzeige

Der Opa ist der Glücksbringer

Ihr Großvater Michel Arnhold begleitete sie wie auch schon bei „ The Voice Kids“ vor rund sechs Jahren. Das kommt nicht von ungefähr: „Mein Opa ist mein Glücksbringer“, sagte sie in der Sendung und bezeichnete ihn als „Druiden der Neuzeit“. Der Großvater erklärte: „Ich lebe im Hier und Jetzt im Einklang mit der Natur.“ Seiner Enkelin, sie sehe aus wie eine Fee oder Elfe, habe er schon als kleines Mädchen die Schönheiten des Waldes gezeigt. Im Vorspann zum Gesangsauftritt sind beide auch in einem Wald zu sehen.

Aus dem Jahr 2015: In der Vorweihnachtszeit tritt Zoè-Priscilla im Pflegewohnstift Schützenallee in Pattensen auf. Quelle: Tobias Lehmann (Archiv)

„Von meinem Opa habe ich viel gelernt, was Kräuter und Natur angeht“, sagt Hannemann, die für den Wald zu „aufgeweckt und laut“ sei, was ihr bei ihrem Beruf von Vorteil sein könne. Sie macht in Hannover eine Ausbildung als Automobilkauffrau. Diese schließt sie in diesem Sommer ab. Ob sie danach übernommen wird, ist aber noch ungewiss.

Jurymitglied Maite Kelly findet den Auftritt „Wahnsinn“

Vom Großvater gab es einen Tee aus Zitronenmelisse und einer speziellen Pfefferminzsorte für die Stimmbänder. Das hat geholfen, denn das vorgetragene Soulstück „At Last“ von Etta James überzeugte die Jury. Maite Kelly bezeichnete die frühere Pattenserin als „Wahnsinn“. Dieter Bohlen merkte jedoch an, dass sie das Lied zwar gut gesungen habe, es passe jedoch nicht zu ihr. Mit ihren langen Haaren sehe sie aus wie ein kleiner Engel, da erwarte man etwas anderes.

Bei „ The Voice Kids“ hatte es damals für Hannemann nicht gereicht. Gewonnen hatte jemand aus Pattensens und Hemmingens Nachbarstadt Springe: Jamie-Lee Kriewitz, die Deutschland 2016 beim Eurovision Song Contest vertrat. Unbedingt gewinnen muss Hannemann bei DSDS nicht. Sie habe ihr eigentliches Ziel bereits erreicht: „Ich wollte, dass ich einmal groß rauskomme. Das habe ich erreicht“, sagt die 19-Jährige gegenüber dieser Zeitung. „Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus“, erklärt sie. Wie es weitergeht, das darf die junge Sängerin nicht verraten. Sie sei vertraglich bis zur Ausstrahlung zum Stillschweigen gezwungen. Am 23. Februar soll sie im sogenannten Recall wieder im Fernsehen zu sehen sein. Dann präsentiert sie sich wieder einem Millionenpublikum.

Von Mark Bode und Andreas Zimmer