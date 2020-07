Pattensen/Hemmingen

Gute Nachrichten für die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in Pattensen und Hemmingen: Der Takt der Linie 300 soll zum Fahrplanwechsel 2020/2021 an den Wochenenden von 20 auf 15 Minuten verkürzt werden. Das teilte das Unternehmen Regiobus am Freitag mit. Die Linie verbindet die Haltestellen Hannover ZOB und Pattensen ZOB, sie hält auch in Arnum und Hemmingen-Westerfeld.

Ab August werden leise Hybridbusse eingesetzt

Regiobus hat die Linie 300 zudem gemeinsam mit den Linien 500 ( Gehrden – Hannover) und 700 ( Seelze – Hannover) für ein Pilotprojekt ausgewählt. Dort sollen die ersten Elektrobusse mit emissionslosem und leisem Antrieben zum Einsatz kommen. Bereits ab August werden auf diesen Linien die ersten drei Hybridbusse von Regiobus fahren. Diese schalten sich in Standzeiten wie zum Beispiel an Haltestellen und roten Ampeln automatisch ab und senken so den Kraftstoffverbrauch, den Schadstoffausstoß und die Geräuschemission. „Wir kommen damit auch den Wünschen von Anliegern entgegen, die in der Nähe von Haltestellen wohnen“, sagt Regiobus-Geschäftsführerin Elke van Zadel.

Anzeige

Haltestellen der sprintH-Linien werden ausgebaut

Die Linie 300 gehört seit Dezember 2019 zu den sieben sogenannten sprintH-Buslinien in der Region Hannover. Dort sollen nach und nach nur noch Busse mit einheitlichem Erscheinungsbild und festgelegter Ausstattung wie W-LAN, USB-Ladebuchsen und Monitoren fahren. Regiobus kündigt zudem an, alle Haltestellen entlang dieser Linien barrierefrei auszubauen. Aktuelle Informationen gibt es im Internet.

Von Tobias Lehmann