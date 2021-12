Pattensen

Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen hat in diesem Jahr zahlreiche Vereine bei der Umsetzung gemeinnütziger Projekte unterstützt. Im Bereich Pattensen gingen 10.000 Euro an acht Projekte. Darüber hinaus wurden drei Hemminger Vereine mit einem Betrag von insgesamt 1.000 Euro gefördert.

Der Förderverein der Grundschule Pattensen-Mitte erhält eine Förderung für die Anschaffung neuer Sitzbänke für den Morgenkreis, das Jugendparlament bekommt eine Unterstützung für die Outdoor-Fitness-Geräte auf dem MultiSportCourt. Der Kauf der Vereinsbadekappen der Schwimmsparte des TSV Pattensen wird genauso gefördert wie das STP Swim Team, das mit der Spende Trainingskleidung beschafft. Zudem unterstützt die Volksbank den Rettungsring-Förderverein des Hallen- und Freibades, der mit dem Geld einen Tischkicker und diverse Schwimmspielgeräte kaufen möchte. Der Förderverein Stadtmuseum erhält eine Förderung für eine Luftreinigungsanlage. Der Musikverein Pattensen beschafft neue Notenpulte, die Landjugendgruppe Pattensen-Calenberger Land will Baumaterial besorgen, um damit einen Überseecontainer als Jugendtreff zu gestalten.

1.000 Euro für Hemminger Projekte

Auch einige Projekte im Bereich Hemmingen werden gefördert. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf erhält eine Unterstützung zum Kauf einer Wärmebildkamera, der Gesangverein Concordia Hiddestorf hat mit dem Geld eine Weihnachts-CD erstellt. Der Reitverein Ohlendorf besorgt sich mit Unterstützung der Volksbank eine neue Beschallungsanlage.

Das Geld stammt aus dem sogenannten Gewinnsparen der Volksbank – das ist eine Lotterieform, die Gewinnen, Sparen und Helfen kombiniert. Bundesweit verteilte die Volksbank in diesem Jahr 217.640 Euro an 170 Vereine. „Jedes Los trägt dazu bei, dass wir soziale, kulturelle oder sonstige gemeinnützige Zwecke in der Region fördern können“, sagt der Pattenser Geschäftsstellenleiter Jan-Erik Schweppe. Bei geplanten Anschaffungen und Vorhaben könnten sich Vereine auch künftig an ihre Filiale vor Ort wenden.

Von Daniel Junker