Pattensen/Hemmingen

Zoè-Priscilla Arnhold wird kein Superstar – zumindest nicht bei der Fernseh-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Auf der griechischen Insel Mykonos schied die 19-Jährige, die früher in Pattensen lebte und die KGS Hemmingen besuchte, aus. Sie hatte von den Juroren um Dieter Bohlen nach ihrer Darbietung von „Stand By Me“ keine guten Kritiken erhalten. Die Sendung wurde am Sonnabend bei RTL ausgestrahlt. Arnhold selbst trug ihr Aus mit Fassung. „An diesem Punkt rauszufliegen ist nicht schlimm“, sagte sie. „Deshalb flossen auch keine Tränen.“

In sozialen Netzwerken war die Resonanz auf ihren Auftritt weitgehend positiv. Viele äußerten Unverständnis, weshalb Arnhold ausscheiden musste. „Das ist schon Wahnsinn und eine super Bestätigung für mich“, sagte sie. Sie selbst habe das verpasste Weiterkommen ebenfalls nicht nachvollziehen können. „DSDS ist halt keine Gesangsshow, sondern eine Unterhaltungssendung.“ Sie sei als Person „zu langweilig“. Schillerndere Persönlichkeiten würden deshalb bevorzugt.

Im Mai erscheinen die ersten eigenen Lieder

„Ich bin mir aber immer treu geblieben und habe viele Rückmeldungen bekommen, die genau das an mir schätzen“, sagte die 19-Jährige. Sie betrachtet Castingshows dieser Art als Sprungbrett. „Jetzt möchte ich selbst springen.“ Das bedeutet, sie hat bereits ihre weitere musikalische Karriere geplant. „Ich habe eigene Songs geschrieben und aufgenommen“, verrät sie. Veröffentlichen darf sie diese – das schreibt der Vertrag mit RTL vor – allerdings erst ab einem Monat nach dem DSDS-Staffelfinale. Anfang Mai soll das erste deutschsprachige Lied – ein Coversong – erscheinen, kurz darauf eine englischsprachige Ballade folgen. Erhältlich werden diese Lieder bei bekannten Streamingdiensten sein.

Von Mark Bode