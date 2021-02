Pattensen/Hemmingen

Sie hatte es geschafft: Zoè-Priscilla Arnhold, die frühere Pattenserin und Schülerin der KGS Hemmingen, gehörte zu den besten 27 Sängerinnen und Sängern der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Am Sonnabendabend ist sie beim Privatsender RTL zu sehen, wie sie auf der Insel Mykonos das Lied „Wie schön du bist“ von Sarah Connor präsentiert. Über den Ausgang darf sie vorab nichts verraten.

Den Liedtext kennt Zoè-Priscilla schon auswendig

Doch sie gestand im Gespräch mit dieser Zeitung, dass ihr die Liedauswahl sehr gelegen kam. „Meine Mutter hatte mich früher dazu gebracht, dieses Lied zu singen. Ich kannte es daher schon auswendig.“ Das habe ihr Sicherheit gegeben und einen „entspannten Start“ auf der griechischen Insel ermöglicht. „So konnte ich mich gut an die neue Umgebung gewöhnen und musste die Zeit nicht damit verbringen, einen fremden Liedtext zu lernen“, sagte die 18-Jährige, die inzwischen in Bodenwerder lebt. Gemeinsam mit Vivien Schwestka und Pia-Sophie Remmel präsentierte sie den Song vor idyllischer Kulisse.

Bislang war sie öffentlich als Zoè-Priscilla Hannemann in Erscheinung getreten. Nun nennt sie sich Arnhold. Was hat es damit auf sich? Sie erklärte, dass sie inzwischen den Nachnamen ihres Großvaters angenommen habe, bei dem sie in Bodenwerder lebe. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr.

Von Mark Bode