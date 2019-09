Pattensen/Springe

Mehr als 18 Jahre lang war Detlef Brandes Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe, nun wechselt er in den Ruhestand: Am Mittwochabend wurde der 65-Jährige mit viel Applaus in der Sitzung des Kirchenkreistags in Springe verabschiedet.

„Sie strahlen Ruhe und Festigkeit aus. Ich kann mich nicht er...