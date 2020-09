Pattensen

„Die Landwirtschaft schafft Lebensraum für Flora und Fauna – ein wahrer Traum“ steht seit Kurzem in weißen und gelben Lettern auf einem grünen Banner, das an einer Scheune am nördlichen Ortseingang von Jeinsen hängt. Weitere gereimte Parolen wie „Rebhuhn, Lerche und Hase leben beim Landwirt in der Oase“ oder „Auf den Blühflächen der Bauern haben Insekten nichts zu trauern“ finden sich zwischen Pattensen und Koldingen, zwischen Harkenbleck und Wilkenburg, an der Abfahrt der Bundesstraße 3 nach Oerie sowie südlich von Schulenburg. Verfasst hat sie der stellvertretende Bezirkslandwirt Jörn Munke. Damit wollen die Pattenser Landwirte der Öffentlichkeit bewusst machen, dass sie sich entgegen ihrem weit verbreiteten Image als Luft- und Wasserverschmutzer für Natur- und Artenschutz engagieren.

Blühstreifen zahlen Landwirte oft aus eigener Tasche

„Wir machen doch schon viel“, sagt Christian Redeker aus Pattensen-Mitte und verweist auf Blühstreifen und -flächen, die er und viele seiner Kollegen in den vergangenen Jahren an ihren Feldrändern angelegt haben. Zum Teil würden die mit öffentlichen Mitteln gefördert, aber oft geschehe das auch ohne staatliche Unterstützung, erklärt Heinrich Eicke aus Oerie. Er habe beispielsweise bei Harkenbleck eine acht Hektar große Blühfläche angelegt, berichtet Redeker, aber nur zwei Hektar würden öffentlich gefördert.

Solche Blühstreifen wie hier an der Straße von Jeinsen nach Pattensen, die Bauern an ihren Feldrändern anlegen, bieten nicht nur dem Auge etwas, sondern dienen Insekten als Nahrung. Quelle: Thomas Böger

Die Bauern bemühten sich durchaus, Insekten Lebensraum zu geben, betont Munke. Gegen den von Naturschutzverbänden erhobenen Vorwurf, an Blühstreifen, Wegen und Gräben werde teilweise zu früh und vor allem überall gleichzeitig gemäht, macht Bezirkslandwirt Dirk Meier geltend, dass es an vielen Stellen eng und Gräben zum Teil gar nicht mehr zu sehen seien.

Insgesamt habe die Kritik an seinem Berufsstand im Frühsommer erheblich zugenommen, meint Munke. Die Forderungen nach „extrem viel Naturschutz sind zum Teil übertrieben und auch nicht alle umsetzbar“, sagt er. Besonders enttäuscht sind er und seine Kollegen vom Naturschutzbund ( Nabu), der auch nach einem Abkommen zwischen Landwirten, Naturschützern und der Landesregierung („Niedersächsischer Weg“) weiter ein Volksbegehren betreibt, mit dem mehr Vielfalt in der Landschaft, weniger Einsatz von Pestiziden, artenreiche Wiesen und ein naturnaher Wald erreicht werden sollen. Auch das Abkommen sieht den verminderten Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel sowie Schutzprogramme für Wiesenvögel und Insekten vor. Doch der Nabu will das Volksbegehren nur dann stoppen, wenn das Land entsprechende Gesetze beschließt.

Geht es dem Nabu um höhere Einnahmen?

Der Nabu verhalte sich „schon etwas zweifelhaft“, meint Redeker mit Blick auf die Aktion in Hemmingen, bei der Werber an den Haustüren klingeln, um neue Mitglieder zu gewinnen. Nach Angaben von Nabu-Sprecherin Inge Scherber möchte die Ortsgruppe so 300 zusätzliche Helfer für ihre Projekte wie den Feuchtwiesen- und Schleiereulenschutz sowie die Krötenzaunbetreuung finden. Meier glaubt dagegen, dass es dem Nabu in erster Linie um höhere Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen gehe.

Insgesamt, so glauben die Pattenser Landwirte, habe das Image ihres Berufsstandes unter den Diskussionen der letzten Monate gelitten. Dem wollen sie mit ihrer Aktion entgegenwirken: Möglichst vielen Menschen möchten sie vor Augen führen, dass Arten- und Naturschutz zu ihrer täglichen Arbeit gehört.

Von Thomas Böger