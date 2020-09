Schulenburg

Lieder der Romantik sind am Sonnabend, 3. Oktober, auf Schloss Marienburg zu hören. Unter dem Titel „Liebe – Frühling – Abschied“ präsentieren die Mezzosopranistin Ann Juliette Schindewolf und Gerd Müller-Lorenz am Klavier Werke von Robert Schumann, Viktor Ullmann, Edvard Grieg, Darius Milhaud und Johannes Brahms im Rittersaal des Schlosses.

Live-Erlebnisse in herausragendem Ambiente

Das Konzert ist Teil der Reihe Schloss-Kultur, die das Schloss Marienburg seit August 2020 anbietet. „Die Konzertreihe ist ein wunderbares Format, das Live-Erlebnisse in herausragendem Ambiente trotz Corona möglich macht“, sagt Geschäftsführer Nicolaus von Schöning. „Es ist Zeit, die Kunst wieder mitten ins Leben zu holen.“

Studium mit Auszeichnung

Die Mezzosopranistin Ann Juliette Schindewolf studierte an der Musikhochschule Augsburg und absolvierte dort neben einem künstlerischen und pädagogischen Gesangsstudium auch ein pädagogisches Violinstudium. Als Graduiertenstipendiatin studierte sie in den Jahren 2003 bis 2006 zudem an der Kunstuniversität im österreichischen Graz. Dort absolvierte sie ihr Magisterstudium mit Auszeichnung. Bereits während des Studiums bekam sie ein Engagement am Grazer Opernhaus. Nach einigen Jahren als festes Ensemblemitglied am Stadttheater Bremerhaven wurde sie mit dem Herzlieb-Kohut-Preis für ihre künstlerische Leitung ausgezeichnet. Seit 2015 ist Schindewolf als Dozentin für Gesang, Phonetik und Künstlerisches Sprechen am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück tätig.

Gerd Müller-Lorenz sitzt bei der Schloss-Kultur am Klavier. Quelle: Privat

Früheste Erfahrungen mit Musik

Gerd Müller-Lorenz erhielt von frühester Kindheit an Klavier-, Orgel, Geigen- und Trompetenunterricht. Darüber hinaus sammelte er sehr früh erste Erfahrungen im Musizieren mit anderen und in der Leitung von Ensembles. Müller-Lorenz studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in Hannover Klavier und Dirigieren. Während dieser Zeit leitete er unter anderem das Orchester der Medizinischen Hochschule Hannover. Darüber hinaus gründete er das Junges Kammerorchester Hannover und war Korrepetitor in der Opernabteilung der Musikhochschule. Als solcher begleitete er Sänger, Chöre, Instrumentalisten und Schauspieler am Klavier und half ihnen dabei, die Stücke zu lernen und ihre Rollen einzustudieren.

Besucherzahl ist begrenzt

Beim Auftakt der Konzertreihe Schloss-Kultur am 30. August waren Ann Juliette Schindewolf und Gerd Müller-Lorenz bereits dabei, das Konzert war ausverkauft. Auch diesmal ist das Ticketkontingent aufgrund der Corona-Hygienebestimmungen begrenzt. Karten sind zum Preis von 35 Euro im Schloss-Shop, unter Telefon (05069) 348 000 sowie per Mail an office@schloss-marienburg.de erhältlich, ein Begrüßungsgetränk ist inklusive. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 3. Oktober, um 18.30 Uhr im Rittersaal, Einlass ist ab 18 Uhr.

Von Daniel Junker