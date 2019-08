Koldingen

Der Reitverein Calenberger Land lädt für das nächste Wochenende, 17. und 18. August, zum großen Dressur- und Springturnier nach Koldingen ein. Pferdebegeisterte und Interessierte können sich dabei auf spannenden und schönen Sport von der Führzügelklasse bis zu Springprüfungen der Klasse L mit Stechen freuen.

Der Sonnabend steht dabei von 8 bis 18 Uhr ganz im Zeichen der Dressur, am Sonntag wiederum gehört der große Außenplatz mit neuem Fairgroundboden ganz den Springreitern. Als Höhepunkt gilt am frühen Nachmittag das traditionelle Koldinger Entenspringen, bei dem die Reiter mit ihren Pferden einen mit Quietscheenten gefüllten Wassergraben überwinden müssen. Zudem wird dieses Jahr in Koldingen erstmals um den Calenberger-Kombi-Cup geritten: Diese interdisziplinäre Prüfung gewinnt, wer sowohl im Dressurviereck als auch im Parcours die beste Figur macht.

Die Helfer arbeiten seit Tagen auf dem Gelände des Reitvereins, um alles für das Turnier vorzubereiten. Quelle: Sophie Hilgenstock

Der Veranstalter erwartet etwa 200 Reiter und 350 Pferde auf seiner Anlage, die Vorbereitungen laufen seit Tagen auf Hochtouren. Dabei wird auch an die Zuschauer gedacht, etwa mit dem Aufbau zahlreicher Sitzgelegenheiten und dem Angebot eines reichhaltigen Caterings. Der Eintritt zu dem Turnier ist frei, Parkplätze finden sich auf einem benachbarten Stoppelacker.

Von Sophie Hilgenstock