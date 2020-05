Pattensen-Mitte

Die Pläne zur umfassenden Sanierung des Pattenser Bads werden konkreter. Einstimmig hat sich der Pattenser Rat in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, das Beratungsunternehmen Partnerschaft Deutschland mit der Koordination eines Sanierungs-, Umbau- und Nutzungskonzepts zu beauftragen. Dafür werden außerplanmäßig 50.000 Euro für dieses Jahr zur Verfügung gestellt.

Das Geld war ursprünglich für den Kauf einer neuen Außenrutsche im Bad vorgesehen. Doch dieses Projekt wird auf das nächste Jahr verschoben und soll dann ebenfalls Teil des Sanierungs- und Umbaukonzepts werden.

Anzeige

Bund gibt 4 Millionen Euro für die Badsanierung

Das Bundesamt für Raumordnung und Bauwesen bezuschusst die Sanierung aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ mit 4 Millionen Euro. Das teilte der Bund bereits im März mit. Die 4 Millionen Euro stellen 90 Prozent der gesamten Sanierungskosten dar. Die restlichen 10 Prozent, was einer Summe von 445.000 Euro entspricht, muss die Stadt stellen. Zudem muss sie die Kosten für die notwendige Erstellung des Sanierungs- und Umbaukonzepts tragen.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Bund erwartet das Konzept noch in diesem Jahr. Das beauftragte Beratungsunternehmen will es in fünf Monaten vorlegen. Teil des Konzepts werden ein Bedarfsprogramm sowie eine Bestandsanalyse sein. Zudem werden verschiedene Sanierungsvarianten betrachtet.

Bürgermeisterin spricht von Bürgerbad

Voraussetzung für die Förderung des Bunds ist, dass das gesamte Projekt bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein muss. Konkrete Details zur anstehenden Sanierung sind noch nicht bekannt. Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, sagte, er gehe davon aus, dass eher Sanierungen am Gebäude des 46 Jahre alten Bads nötig sein werden. Die Technik sei bereits in den vergangenen Jahren schrittweise von der Stadt modernisiert worden.

Bürgermeisterin Ramona Schumann freute sich über die einstimmige Entscheidung des Rats. „Das Projekt zur Zukunft unseres Bürgerbads wird von der Betreibergesellschaft und der Politik begleitet. Ich bin ein bisschen aufgeregt“, teilte sie auf Facebook mit.

Einnahmeverluste im Bad

Uwe Hammerschmidt, Fraktionsmitglied der Grünen und stellvertretender Vorsitzender des Bad-Fördervereins Rettungsring, begrüßte das Votum des Rats ebenfalls. „Die Entscheidung ist ein weiterer Schritt für die langfristige Sicherung unseres Bads. Mit dieser Perspektive und der in den vergangenen Wochen erfahrenen Solidarität und Unterstützung durch zahlreiche Spenden werden wir das Bad auf einen zukunftsfähigen Weg bringen“, sagte er.

Gemeinsam mit dem Bad sucht die Stadt zudem nach kurzfristigen finanziellen Entlastungen für dieses Jahr. Bereits im vergangenen Jahr musste das Bad wegen einer längeren Sanierung auf Einnahmen verzichten. In diesem Jahr blieb die Einrichtung wegen der Corona-Pandemie bisher geschlossen. So werden jetzt nach Beschluss des Rats zunächst die noch ausstehenden Erstattungsbeträge von Versicherungsprämien an die Stadt Pattensen für 2018, 2019 und 2020 zinslos bis zum Ende des Jahres gestundet. Dabei handelt es sich um eine Summe von rund 39.000 Euro. Auch der schon 2019 geplante Betriebskostenzuschuss in Höhe von 75.000 Euro für dieses Jahr wurde freigegeben.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann