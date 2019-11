Pattensen/Hemmingen/Laatzen/Springe

Superintendent Detlef Brandes hat am Donnerstag in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen seine letzte Predigt gehalten. Seit dem 1. November ist der 65-Jährige offiziell im Ruhestand. Damit geht im Kirchenkreis Laatzen-Springe, den Brandes seit 18 Jahren leitete, eine Ära zu Ende. Zum Kirchenkreis gehören auch Hemmingen und Pattensen.

Mehr als 500 Besucher waren zu seinem feierlichen Abschiedsgottesdienst gekommen, darunter auch zahlreiche Vertreter aus der Politik wie Regionspräsident Hauke Jagau, die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth sowie die Bürgermeister aus Laatzen, Springe, Hemmingen und Pattensen. Etliche Besucher bekamen keinen Platz mehr und mussten während des mehr als zweistündigen Gottesdienstes stehen. Die Kreiskantorei spielte unter der Leitung von Zoltan Suho-Wittenberg die Bach-Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“. Weitere Stücke präsentierten der Kammerchor und der Flötenkreis von St. Lucas.

In seiner letzten Predigt sprach Brandes über seine Suche nach der Wahrheit und blickte dabei auch auf einige seiner Lebensstationen zurück. So berichtete er unter anderem davon, wie er sich als Abiturient gegen ein zunächst angestrebtes Studium der Chemie entschied – denn der Mensch sei mehr als nur seine chemische Zusammensetzung. „Die Wahrheit Gottes ist nicht allein mit der Vernunft zu erfassen.“ Rückblickend auf seine 18-jährige Tätigkeit als Superintendent bedauerte Brandes, dass er nicht alles habe umsetzen können, was er sich vorgenommen hatte. Manches habe sich als Irrweg entpuppt, anderes brauche mehr Zeit.

Viel Lob für einen „partizipativen Dickkopf“

Dass Brandes dennoch „erhobenen Hauptes“ und „zufrieden“ in den Ruhestand gehen könne, versicherte ihm Jörg Engmann, Geschäftsführer des Diakonieverbands Hannover-Land, in seinem Grußwort. „Sie waren ein verlässlicher, interessierter, engagierter und streitbarer Vorsitzender des Vorstandes des Diakonieverbands.“ Dabei sei Brandes oft an der Seite der Mitarbeiter gewesen, die sich von ihm gesehen und vertreten gefühlt hätten. „Sie waren ein Fels in der Brandung – aber auch streitbar und dickköpfig.“

Dies bescheinigte ihm auch Landessuperintendentin Petra Bahr, die Brandes von seinem Amt „entpflichtete“. „Jemand hat Ihren Leitungsstil liebevoll als partizipativ mit Dickkopf beschrieben.“ Dabei habe Brandes keinen Zweifel daran gelassen, dass ein Kirchenkreis mehr sein müsse und könne als eine formale Organisationshilfe. Dies zeige dessen diakonisches Profil, Brandes’ Herz für die nächste Generation und sein Einsatz für Bildung als Grundform des Protestantismus. Der 65-Jährige habe gezeigt, dass Kirche sich nicht von ihrem Sozialraum separieren könne, und sich für die Menschen in der Nachbarschaft der Kirchen engagiert.

Auch Superintendentin Sabine Preuschoff vom Kirchenkreis Burgdorf, frühere Pastorin der Immanuelgemeinde in Alt-Laatzen, fand viele lobende Worte: „Du kannst Fragen stellen, zuhören und Geduld haben“, wandte sie sich an Brandes. Dabei sei ihm die Diakonie immer ein besonderes Anliegen gewesen.

Bürgermeisterin Schumann bedauert Brandes Wegzug

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann bedauerte, dass Brandes nun mit seiner Familie nach Bad Pyrmont gezogen ist. „Mit Ruhe, Geduld, Tatkraft und treffsicheren Analysen ist es Ihnen gelungen, Ihre Aufgaben als Superintendent zu erfüllen und trotzdem jedem seinen Raum zu lassen.“ Auch in den Städten Pattensen, Hemmingen, Laatzen und Springe habe Brandes sich eingebracht und mit persönlichem Einsatz bei der Flüchtlingsunterbringung dafür gesorgt, dass immer genügend helfende Hände da gewesen seien.

„Wir sind heute als Kirchenkreis konsolidiert und gut aufgestellt“, sagte Wolf Dietmar Kohlstedt, Vorsitzender des Kirchenkreistags. „Wir sind in vielen Bereichen präsent, nicht nur in der Diakonie, sondern auch in vielen Feldern in der Gesellschaft.“ Dies sei zum großen Teil der Verdienst von Brandes.

„Sie haben Ihre Sache gut gemacht“, lobte Claudia Schlegel, die Vorsitzende des Kirchenvorstands. „Sie waren einer von uns und haben sich immer für uns eingesetzt.“ Für seinen Nachfolger hinterlasse Brandes große Fußstapfen.

Schlangestehen für ein letztes Händeschütteln

Auch nach dem Gottesdienst ebbten die Danksagungen nicht ab. Zahlreiche Besucher standen Schlange, um dem ehemaligen Superintendenten die Hand zu schütteln und ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute zu wünschen. Bei einem anschließenden Empfang mit rund 300 Gästen im großen Saal des Ratskellers nahm der Ruheständler weitere Glückwünsche entgegen. Moderiert wurde die Veranstaltung von dem HAZ-Redakteur Andreas Zimmer, der charmant durchs Programm führte.

Die Mitwirkenden hatten sich viel einfallen lassen. Einige Beispiele: Mitarbeiter des Diakonieverbandes überreichten ein Kochbuch und einige Utensilien zum Kochen – die Küchenschürze in den Diakoniefarben zog sich Brandes gleich über. Der Kirchenkreis-Jugendkonvent schenkte Brandes ein großes Kreuz auf einer Weltkugel aus Holz mit Unterschriften der Jugendlichen.

Die Kirchenkreiskonferenz inszenierte eine Besprechung, welches Abschiedslied wohl das beste für Brandes wäre, und sang etliche Lieder an (einige davon mit auf Brandes umgeschriebenen Texten), bevor sie sich dann für ein Segenslied entschied. Von den hauptamtlichen Mitarbeitern des Kirchenkreises gab es unter anderem Karten für die Oper Hannover sowie für das Theater in Hameln.

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann hatte Brandes schon in der Kirche ein Buch mit 111 Ausflugszielen in der Region Hannover übergeben. „Damit Sie mal zurückkommen.“

,,Detlef Brandes kann vom Steuer des Diakonieverbands Hannover-Land mit erhobenem Haupt abtreten. Er hat zwar nicht alles erreicht, was er wollte. Aber er kann in unseren Augen mit seiner Leistung sehr zufrieden sein." Jörg Engmann, Geschäftsführer Diakonieverband Hannover-Land Quelle: Stephanie Zerm

,,Wir bedauern auch, den Menschen und Pastor Detlef Brandes zu verlieren. Er besitzt alles, was einen klugen Menschen ausmacht. Seine persönliche Zuwendung bei sachlichen und auch persönlichen Problemen war immer spürbar." Wolf Dietmar Kohlstedt, Vorsitzender des Kirchenkreistags Quelle: Stephanie Zerm

,,Detlef Brandes war für uns Pastoren ein guter Vorgesetzter. Er hat uns viele Freiheiten gelassen. Aber wenn man ihn brauchte, war er immer da." Harriet Maczewski, Pastorin der St.-Vitus-Gemeinde in Wilkenburg Quelle: Stephanie Zerm

,,Detlef Brandes hat die Gemeinden immer an ihren diakonischen Auftrag erinnert. Er ist klug, nachdenklich und impulsgebend. Was er sagt, hat Gehalt und Gewicht. Von seiner Beratungsresistenz in punkto Smartphone-Nutzung schweige ich." Sabine Preuschoff, Superintendentin des Kirchenkreises Burgdorf und frühere Pastorin der Immanuelgemeinde in Alt-Laatzen Quelle: Stephanie Zerm

,,Detlef Brandes und sein Team haben es verstanden, Sicherheit zu vermitteln und dem Bauwerk Gemeinde damit Halt zu geben. Als Teil eines Ganzen hat er in den Gemeinden auf vielfältige Art und Weise mitgewirkt." Ramona Schumann, Bürgermeisterin von Pattensen Quelle: Stephanie Zerm

Von Stephanie Zerm