Hemmingen-Westerfeld

Endlich mal wieder einen Bühnenerlebnis in Hemmingen: Mit einer extravaganten Show haben der Travestiekünstler Paul A Jackson und sein Bühnenpartner Kim Bärly am Samstagabend 50 Gäste in der SC-Clubgaststätte Zum Storchennest begeistert. Gastwirt Sharon Müller hatte im Biergarten per Illumination ein ansprechendes Ambiente für die Gäste geschaffen – natürlich mit Abstand.

Jackson und Bärly sangen und moderierten mal einzeln, mal gemeinsam, Chansons, Pophits und Medleys – in phantasievollen Kostümen, die auch mal an Grace Jones erinnerten. Teils mit Originaltexten, teils mit frivolen Änderungen. Das Spektrum der Titel reichte von Eurythmics „Sweet Dreams“ und Abbas „Waterloo“ über Reinhard Meys „Über den Wolken“ bis hin zu Trennungswunsch-Textzeilen wie „Bitte, bitte spring doch vom Balkon – egal ob in Braunschweig oder in Bonn…“ Auch über Blondinen, Piloten und immer wieder mal zum WC gehenden Showgästen gab es anzügliche Kommentare.

Veranstaltungen in Hemmingen haben in Corona-Zeiten Seltenheitswert. Eine unterhaltsame Abwechslung boten der Travestie-Künstler Paul A Jackson und Kim Bärly am Sonnabend mit einem Auftritt an der Vereinsgaststätte des SC Hemmingen-Westerfeld.

Gesanglich überzeugte Paul A Jackson mit einer stimmlichen Bandbreite von Klassik bis Pop. Als Zugabe für die begeisterten Gäste gab es den Titel „Sag mir Quando, sag mir wann“. Eine dabei unausgesprochene Frage beantwortete Jackson gleich passend: „Am 22. August bin ich wieder hier.“ Vorher findet jedoch am 8. August im Storchennest noch eine Cocktailnacht mit dem hannoverschen Entertainer Marc Masconi statt, der unter anderem Lieder von Frank Sinatra und Tom Jones singen wird.

Von Torsten Lippelt