Hemmingen

Am Wochenende ist Pfingsten. Dieser kleiner Wegweiser führt durch die Feiertage.

Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld ist nur nach Anmeldung geöffnet. Die Termine für den Besuch in dem Hallenbad rund um Pfingsten sind aber schon alle vergeben. Es gibt erst wieder freie Plätze ab Donnerstag, 27. Mai.

Im Freibad Arnum beginnt am Sonnabend, 22. Mai, die neue Saison. Termine für bestimmte Zeitfenster und maximal eine Stunde pro Besuch können höchstens drei Tage im Voraus gebucht werden. Dies ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie sonnabends, sonntags und feiertags von 10 bis 14 Uhr unter Telefon (0 51 01) 34 54 möglich. Das Strandbad in Hemmingen-Westerfeld ist noch geschlossen.

Grünabfall kann am Sonnabend, 22. Mai, 9 bis 17 Uhr, an der Annahmestelle beim städtischen Betriebshof in Arnum abgegeben werden. Am Hohen Holzweg 15 a wird nur Grünabfall aus privaten Haushalten im Hemminger Stadtgebiet bis zu einer Menge von etwa einem Kubikmeter angenommen. Eine weitere Möglichkeit, im Stadtgebiet Grünabfall zu entsorgen, besteht an der landwirtschaftlichen Annahmestelle auf dem Gelände am Bruchweg 20 neben der Siloanlage in Ohlendorf. Sie ist am Sonnabend, 22. Mai, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Dort werden Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub aus Privathaushalten in der Region Hannover bis zu einem Kubikmeter angenommen.

Müllabfuhr verschiebt sich wegen Pfingsten

Restmüll und Wertstoffe werden wegen Pfingsten später abgeholt. Am Montag, 24. Mai, werden keine Rest- und Bioabfälle, gelben Säcke oder Altpapier abgeholt, sondern einen Tag später. Auch die weiteren Abholtermine verschieben sich um jeweils einen Tag nach hinten.

Die Tennisgemeinschaft Hemmingen-Westerfeld lädt für Sonnabend, 22. Mai, ab 11 Uhr zum coronakonformen Spieltag mit Schnuppertraining ein. Alle Alters- und Spielklassen sind an der Sundernstraße 25 willkommen. Schläger können ausgeliehen werden.

Von Andreas Zimmer