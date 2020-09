Pattensen/Arnum

„Wir wünschen uns nichts, wir fordern.“ Mit diesen Worten machte SPD-Ratsherr Matthias Friedrichs in der Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung am Dienstagabend sein Anliegen deutlich. Die Stadtbahn soll von Hemmingen-Westerfeld über Arnum bis nach Pattensen verlängert werden. Mit einer Enthaltung stimmten alle Mitglieder des Ausschusses dafür.

Die Region Hannover legt zurzeit einen neuen Nahverkehrsplan auf, der für die nächsten fünf Jahre gelten soll. Die Stadt kann bis zum 1. Oktober dazu Stellung nehmen. Im bisherigen Entwurf der Stadtverwaltung, der jetzt politisch diskutiert wird, steht, dass eine Verlängerung der Stadtbahn nach Pattensen geprüft werden soll. Doch die Ratsvertreter sind der Meinung, dass diese Formulierung zu schwach klingt.

Politik will sich interfraktionell für Verlängerung der Stadtbahn einsetzen

Friedrichs sagte, dass die Ratsmitglieder sich interfraktionell zusammensetzen sollten, um eine gemeinsame Forderung auszuarbeiten. „Die Stadtbahn nach Pattensen zu bekommen, ist eine Mammutaufgabe. Doch gemeinsam können wir es vielleicht schaffen“, sagte er. Georg Thomas ( CDU) stimmte zu und hatte schon eine Formulierung vorbereitet, mit der die Stadt sich jetzt zunächst zum Entwurf des Nahverkehrsplans äußern soll: „Die Verlängerung der Stadtbahn von Hemmingen-Westerfeld über Arnum bis nach Pattensen soll mittel- bis langfristig zur Umsetzung vorbereitet werden.“

Zurzeit wird die Stadtbahn bis nach Hemmingen-Westerfeld gebaut. Die Linie 7 soll ab 2023 vom Hauptbahnhof Hannover bis dorthin fahren. Die Region hat eine Wirtschaftlichkeitsprüfung für eine mögliche Verlängerung bis Arnum angekündigt. „Wir sollten darauf dringen, dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung gemeinsam für die Standorte Arnum und Pattensen erfolgt. Das erhöht auch die Chancen für Arnum“, sagte Thomas. Er verwies auf das in Pattensen-Mitte geplante Baugebiet Mühlenfeld, das Platz für rund 1200 neue Einwohner bieten soll. Das sei ein starkes Argument für die Stadtbahnverlängerung.

Zurzeit steht keine geeignete Trasse zur Verfügung

Der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Technische Dienste der Stadtverwaltung, Matthias Greve, sagte, dass bereits bei der Planung des Baugebiets Pattensen-Mitte Nord 2006 eine Verlängerung der Stadtbahn über den Pattenser Feldweg vorgesehen war. Doch diese Verbindung steht mittlerweile nicht mehr zur Verfügung. Auch aufgrund der jetzt gebauten B-3-Umgehung werde die Planung einer Trasse nicht leichter. Vermutlich müsste eine neue Brücke über die Ortsumgehung errichtet werden.

Matthias Wiesner ( CDU) lies diese Bedenken jedoch nicht gelten. „Alternativen gibt es immer. Wenn wirklich ein Wille da ist, dann finden wir auch einen Weg“, sagte er. Die letzte Machbarkeitsstudie zu einer Verlängerung der Stadtbahn stamme aus dem Jahr 1990. „Damals war die Stadt gefühlt halb so groß wie heute“, sagte er. Zudem sollten in einer aktuellen Studie auch soziale Aspekte und der Klimaschutz eine Rolle spielen.

Letzte Studie liegt schon lange zurück

Außerdem sei sie die Mindestanforderung für weitere Diskussionen. „Wenn dabei herauskommt, dass eine Verlängerung nach Pattensen im Moment nicht wirtschaftlich ist, können wir das akzeptieren und in 30 Jahren eine neue Studie fordern. Doch im Moment gibt es keine belastbaren Zahlen, die dafür oder dagegen sprechen“, sagte Wiesner. Friedrichs hob den Klimaschutzaspekt noch einmal besonders hervor. „Viele Pattenser pendeln beruflich täglich mit dem Auto oder dem Bus nach Hannover. Mit der Stadtbahn wären sie klimafreundlicher unterwegs“, sagte er.

Torben Löhr beantragte als Vertreter des Jugendparlaments schließlich noch, ein gemeinsames Kombiticket zwischen dem Großraumverkehr Hannover und dem Regionalverkehr Hildesheim prüfen zu lassen. Zudem solle an der Hiddestorfer Straße in Pattensen-Mitte eine Bushaltestelle gebaut werden. Die Vertreter des Ausschusses stimmten dafür, dass auch diese Anträge in die offizielle Stellungnahme der Stadt zum Nahverkehrsplan aufgenommen werden.

