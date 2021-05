Hemmingen-Westerfeld

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Berliner Straße. Dort hat ein Radfahrer eine 16-jährige Longboardfahrerin beim Überholen umgestoßen. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte 16-Jährige in ein Krankenhaus. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag, 11. Mai, gegen 15 Uhr, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Ermittelt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht. Der Radfahrer soll eine blaue Jeans getragen haben und mit einem Citybike mit einem Korb auf dem Gepäckträger unterwegs gewesen sein. Er habe kurze und an den Seiten rasierte Haare. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Radfahrer machen können, erreichen das für Hemmingen zuständige Kommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115.

Von Tobias Lehmann