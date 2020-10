Hannover

Protest gegen den geplanten Ausbau des Südschnellwegs gab es am Freitag vor dem Regionshaus, während innen über viele Stunden der letzte Erörterungstermin mit Anliegerbeschwerden lief. „Viel zu breit“ werde der neue Schnellweg, kritisierte Ingrid Wittkopf-Büchner. Eine Straße in einem Landschaftsschutzgebiet auf die fast doppelte Breite auszubauen und dann nicht einmal Radwege vorzusehen sei „überhaupt nicht zeitgemäß“.

Kritik am Ausbau des Südschnellwegs

Dem Protest, der wegen der Corona-Krise relativ klein ausfiel, hatten sich der Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland ( VCD), der Bürgerverein Hemmingen und die Grünen aus Hemmingen sowie mehrere Einzelpersonen angeschlossen. Der Südschnellweg soll von derzeit etwa 15 auf künftig gut 25 Meter verbreitert werden, weil die Brücken marode sind und ohnehin erneuert werden müssen.

„Ich verstehe nicht, warum man heute noch autobahnähnliche Straßen bauen muss“, kritisierte ein Einwohner in der Planfeststellungs-Anhörung. Er sorgte sich vor allem wegen stärkeren Straßenlärms im Erholungsgebiet Ricklinger Kiesteiche, wenn mehr Autos mit künftig voraussichtlich eher Tempo 100 als Tempo 80 fahren.

Lärmschutzwände bis zu 5 Meter hoch

Ein Gutachter erwiderte, dass überall Lärmschutzwände oder ähnliche Konstruktionen errichtet würden. Es werde damit tendenziell eher leiser als vorher, je nach Abstand. Die Landesbehörde betont, dass ursprünglich 31 Meter Breite vorgesehen gewesen seien. „Wir haben in mehreren Schritten die Breite reduziert, so weit wie es mit Blick auf die Verkehrssicherheit ging“, sagt Sebastian Tacke, Dezernent der Straßenbaubehörde.

Blick auf den Südschnellweg im Bereich der künftigen Baustelle. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kleingartenbesitzer sorgen sich, weil der breitere Damm zum Abriss zahlreicher Lauben führt und Gärten verkleinert werden. Andere kritisieren die bis zu fünf Meter hohen Lärmschutzwände. Auch der Baulärm wird erheblich: Voraussichtlich von 2022 bis 2028 dauert die Großbaustelle, in Spitzenzeiten soll bis zu 123 Dezibel Baulärm in die angrenzenden Wohnbereiche dringen. Anlieger der Bregenzer Straße fürchten, dass das Projekt mit der Baustelle für die neue S-Bahnhaltestelle am Döhrener Turm zusammenfällt. „Wir haben die zwei größten Baustellen Hannovers vor der Tür“, sagte ein Anwohner.

„Riesenchance für Hannover “

Landesbehördenmanager Tacke warb noch einmal für das 360-Millionen-Euro-Projekt: Der Tunnel unter der Hildesheimer Straße sei eine „Riesenchance für Hannover“. Aber auch in der Masch seien die Brücken so marode, dass ein Neubau des Schnellwegs nach heutigen Sicherheitsbestimmungen alternativlos sei.

Mit breitere Fahrstreifen, Standspuren und größerem Sicherheitspaket im Mittelteil: So soll der künftige Südschnellweg aussehen. Südschnellweg in Hannover. Quelle: Riemenschneider für NLStBV

Mehrere Einwender widersprachen ganz grundsätzlich. „Es ist unbegreiflich, warum ausgerechnet auf diesen zwei Kilometern mitten im Landschaftsschutzgebiet Standstreifen gebaut werden müssen“, sagte Reinhard Siekemeier. Verkehrsplaner Rudolf Menke verlangte, dass die Straße in ihrer heutigen Breite neu gebaut wird – schließlich habe es nie Probleme mit fehlenden Standstreifen gegeben.

Welche Änderungen es an dem Projekt noch geben wird, liegt bei der Region als Planfeststellungsbehörde. Sie wird etwa bis Mitte nächsten Jahres brauchen, um Hunderte vorgebrachte Anregungen und Bedenken abzuwägen und in einen Beschluss zu gießen – Voraussetzung für den Bau, der dessen Vorbereitungen frühestens 2022 beginnen können.

Von Conrad von Meding