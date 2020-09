Arnum

Die Polizei hat am Freitagabend einen Radfahrer kontrolliert, der an der Bockstraße auf dem Gehweg fuhr. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest und ordneten einen Aktemalkoholtest an. Das Ergebnis: 1,9 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Von Sarah Istrefaj