Die Stadt soll ein Konzept für einen Radschnellweg zwischen Ricklingen und der City vorlegen – und dessen Machbarkeit überprüfen. Das hat der Bezirksrat Ricklingen in seiner jüngsten Sitzung auf CDU-Antrag mehrheitlich beschlossen. Die Chancen auf rasche Realisierung stehen allerdings eher schlecht. Denn bereits vor einem Jahr teilte die Stadt mit, sie sei bis Ende 2020 ausgelastet.

Gewohnter Anblick: Auf dem Weg in die City führen aus Ricklingen fast alle Wege am Krankenhaus Siloah vorbei – und an vielen Ampeln. Quelle: Irving Villegas