Hemmingen

Rauf auf den Sattel: Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Hemmingen gemeinsam mit der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) an der bundesweiten Aktion Stadtradeln vom 6. bis 26. Juni und lädt zum Mitmachen ein. Aufgrund der besonderen Situation mit vielfältigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie stehe im Vordergrund, den Radverkehr in Hemmingen voranzubringen und viele Bürgerinnen und Bürger für die Vorteile des Radfahrens im Alltag zu gewinnen, teilt die Stadt mit.

„Dennoch wollen wir natürlich auch dem Wettbewerbsgedanken folgen und in diesem Jahr wieder einen der vorderen Plätze im Regionsranking erringen“, heißt es weiter. Wie bisher gilt: Es sollen sich Teams bilden und möglichst viele Kilometer beruflich sowie privat mit dem Fahrrad zurücklegen, natürlich unter Beachtung der jeweils aktuell geltenden Corona-Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen.

Ob jemand schnell oder langsam radelt, ist egal

Die Teams und Radelnden können sich auf der Webseite www.stadtradeln.de registrieren und ihre gefahrenen Kilometer eintragen. Gesucht wird Deutschlands fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern (absolut) sowie mit den meisten Radkilometern pro Einwohnern und Einwohnerinnen (Durchschnittswert). Ob jemand langsam oder schnell, zum Einkaufen, zur Arbeit oder in der Freizeit fährt, spielt keine Rolle. „Jeder einzelne Kilometer von Ihnen bringt Sie, Ihr Team, die Stadt Hemmingen und den Klimaschutz voran!“, wirbt Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, für die Teilnahme. Udo Scherer vom ADFC stimmt ihm zu.

Anregungen für interessante Touren und Fahrradaktivitäten sind über die kostenlose Fahrrad App Bike Citizens der Region Hannover zu bekommen. Sie hilft bei der Radwegeplanung, da Schwachstellen durch das Sammeln der anonymisierten Daten identifiziert werden können und bessere Daten für die Planung zur Verfügung stehen. Zudem stellt die Ortsgruppe des ADFC auf ihrer Webseite: https://adfc-hemmingen-pattensen.github.io/ aktuelle Informationen bereit.

Von Katharina Kutsche