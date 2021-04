Hemmingen

Im Streit um den Radwegeplan des ADFC hat sich nun die CDU-Ratsfraktion zu Wort gemeldet. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Jan Dingeldey verteidigt die 100.000 Euro, die der Rat für die Gestaltung des Radwegenetzes verabschiedet hat. Sie seien „ein erster richtiger Schritt“. Ortsverbände von Fridays for Future und Teachers for Future hatten dagegen gefordert, im Haushalt 2021 mehr Geld für die Radwege bereitzustellen.

Die Verwaltung müsse auch personell und zeitlich in der Lage sein, Maßnahmen umzusetzen, sagt Dingeldey und erinnert daran, was die Stadt Hemmingen noch anderweitig vor der Brust hat. So zählten zu einigen der zahlreichen Projekte der Neubau der Mensa an den Grundschulen Hemmingen-Westerfeld und Arnum, der Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Hemmingen sowie der Erweiterungsbau an der KGS. Zudem seien über die Investition von 100.000 Euro hinaus noch weitere Ausgaben für den Radverkehr vorgesehen.

Dingeldey: „Radverkehr hat großen Stellenwert“

Eingeplant sind 5000 Euro in diesem und 50.000 im nächsten Jahr für Abstellanlagen und die Verbreiterung des Radwegs an der Berliner Straße. Hinzu kommen 50.000 Euro für den Radweg zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum, sowie weitere 20.000 Euro für die Beleuchtung des Radwegs am Hundepfuhlsweg in Arnum. „Allein das zeigt, dass das Thema Radverkehr einen sehr großen Stellenwert hat“, betont Dingeldey.

Auch weist der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende auf die angespannte wirtschaftliche Lage Hemmingens hin, in der das Geld bewilligt worden ist. Der Haushalt sei mit einem Minus von 4,4 Millionen Euro hoch defizitär, vor diesem Hintergrund seien 100.000 Euro ein gutes Signal. „Sicherlich kann in diesem Bereich in den nächsten Jahren noch mehr investiert werden“, sagt Dingeldey, „aber hierzu müssen eben auch konkrete Umsetzungsvorschläge von der Verwaltung erarbeitet werden, wie das Radwegenetz verbessert werden kann.“

Kurz vor der jüngsten Ratssitzung hatten die Ortsverbände von Fridays for Future und Teachers for Future gefordert, auf die vom ADFC errechneten nötigen Investitionen einzugehen und 300.000 Euro im Haushalt bereitzustellen. Der ADFC-Ortsverband hatte zuvor mit der Unterstützung von Hemminger Bürgerinnen und Bürgern einen umfassenden nachhaltigen Radwegeplan für die Stadt Hemmingen und die Anbindungen an die angrenzenden Gemeinden sowie die Stadt Hannover erstellt. Der Rat blieb jedoch bei der geringeren Summe.

Lesen Sie auch KGS will Schulwald pflanzen

15.000 Euro für Schulwald vorgesehen

Die Ortsverbände hatten zudem kritisiert, dass es mit der Entwicklung des Schulwaldes nicht vorangehe. Dingeldey erinnert daran, dass für den Erwerb von Bäumen 15.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden seien. „Im Übrigen geht es beim Thema Schulwald nicht voran, weil die Untere Naturschutzbehörde das Vorhaben zurzeit ablehnt, da sich die Fläche für den Wald im Hochwassergebiet befindet“, sagt der Fraktionsvize. Er habe aber bereits mit der zuständigen Regionsdezernentin Kontakt aufgenommen, gemeinsam werde nach Lösungen gesucht. „Ein Klimaschutzmanager hätte hier auch keine Erfolge vorzuweisen gehabt“, meint Dingeldey.

Von Sarah Istrefaj