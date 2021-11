Harkenbleck/Wilkenburg

Es hat länger gedauert als geplant, aber seit wenigen Tagen können Liebhaber maritimer Küche an der Kreisstraße 222 zwischen Harkenbleck und Wilkenburg frischen Fisch kaufen. Möglich ist dies durch die am Steinbrink bei den Fischteichen errichtete „Moeller’s Fischmanufaktur“. Geschäftsführer Eike Moeller betreibt das Geschäft zusammen mit seinem Vater Hans-Joachim Moeller.

Fisch aus eigener Manufaktur bietet Eike Moeller an. Quelle: Torsten Lippelt

Der Weg dahin gestaltete sich schwierig. Ursprünglich war die Eröffnung bereits zur Jahresmitte anvisiert worden. „Doch die Handwerker haben immer wieder auf coronabedingte Verzögerungen hingewiesen“, sagt Eike Moeller. Auch Materialien wie Holz oder Edelstahl seien nicht verfügbar gewesen.

„Moeller’s Fischmanufaktur“ nach Lieferproblemen eröffnet

„Unser Verkaufstresen aus Edelstahl sollte eigentlich innerhalb von vier Wochen hergestellt werden. Schließlich hat es vier Monate gedauert“, gibt der Geschäftsführer ein Beispiel. Wenn nun auch noch die Landesstraße 389, die Hannover-Wülfel und Wilkenburg verbindet, in den nächsten Wochen asphaltiert und wieder für den Straßenverkehr freigegeben wird, erhofft sich Moeller weiteren Kundenzuspruch aus dem Umland.

Die Fischmanufaktur ist seit wenigen Tagen eröffnet. Quelle: Torsten Lippelt

„Die meisten Fische, die wir verkaufen, wachsen in den Teichen unseres Fischzuchtbetriebes hinter unserer Räucherei auf. So haben wir kürzeste Transportwege und ein absolut regionales Produkt“, erläutert Eike Moeller das Konzept.

Neben Forelle, Lachsforelle und Bachforelle, Saibling und Karpfen, Schleie und Zander aus eigener Zucht werden mit besonderer Achtung auf Herkunft und Qualität außerdem Aal und Lachs von anderen Züchtern bezogen. Der Betrieb bietet zudem an vier Tagen in der Woche eine breite Palette über Fischplatten und Fischbrötchen bis hin zu Salaten und Soßen an.

Von Torsten Lippelt