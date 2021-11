Hemmingen

Die FDP und die Unabhängigen Hemminger (DUH) werden im neuen Rat der Stadt Hemmingen eine Gruppe bilden. Diese beiden sind also als möglicher Koalitionspartner der CDU, der stärksten Ratsfraktion, außen vor. CDU-Fraktionschef Ulff Konze sagte am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung, dass noch letzte Koalitionsgespräche ausstünden.

Der Rat wird sich am Donnerstag, 4. November, konstituieren. Ohne Koalition kämen dann Beschlüsse mit wechselnden Mehrheiten zustande. Die CDU hat elf Mitglieder, gefolgt von der SPD (6), den Bündnisgrünen (5), der FDP (2) sowie der DUH (1) und den Linken (1). Die FDP ist erstmals nach zehn Jahren wieder im Rat vertreten, die Linke überhaupt erstmals.

Neuer Rat: DUH und FDP bilden Gruppe

Der Gruppenbildung von DUH und FDP seien „intensive Beratungen“ vorausgegangen, erläuterte Gruppensprecher Steven Maaß. Zur Gruppe – alle Mitglieder sind neu im Rat – gehören zudem Christiane Schömburg (FDP) und Andreas Heitland (DUH), der auch stellvertretender Gruppensprecher ist. Der Vorteil der Gruppe: Sie ist in allen Ratsausschüssen dabei und darf mitstimmen, also auch im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss – und das alles „ohne die jeweilige Unabhängigkeit aufzugeben“, wie Heitland betonte. In den Ausschüssen kann sie entweder ein Mitglied der FDP oder der DUH entsenden, das dann jeweils die Gruppe repräsentiert und mitstimmt. Anders wäre es gewesen, wenn sie eine Koalition eingegangen wären, dann wären sowohl die FDP als auch die DUH mit einzelnen Mitgliedern vertreten, was mehr Zeit und Vorbereitung bedarf.

Die Liberalen hätten Sondierungsgespräche mit allen Ratsfraktionen geführt, erklärte Maaß. Die FDP wolle aber kein „reiner Mehrheitsbeschaffer für eine große Fraktion sein, sondern themenbezogene Mehrheiten finden“. Maaß ergänzte: „Dieser kommunalpolitische Ansatz deckt sich mit der schon seit 35 Jahren im Rat vertretenden DUH.“ Bei einigen Themen gebe es „inhaltliche Überschneidungen“ wie die „soliden Finanzen für Hemmingen, Überprüfung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und der Nutzung der Stadtbahn als Standortfaktor“.

FDP/DUH: Neue Sitzverteilung benachteiligt kleine Parteien

Der erste gemeinsame Antrag aber dreht sich um ein anderes Thema: Die Gruppe fordert, das alte Berechnungsverfahren nach Hare/Niemeyer für die Sitzverteilung der Ausschüsse weiter zu verwenden und nicht das Verfahren nach d‘Hondt. Dafür wäre ein einstimmiger Beschluss im Rat notwendig.

Heitland kritisierte: „Es ist unseres Erachtens für eine konstruktive und transparente Kommunalpolitik nicht dienlich gewesen, dass die CDU/SPD-geführte Landesregierung diese Änderung des Gesetzes unmittelbar nach der Wahl umgesetzt hat.“ Die Regelung benachteilige die kleineren Parteien oder Wählervereinigungen, die bei der Kommunalwahl im September gewählt wurden. Der Rat muss am Donnerstag auch entscheiden, wie groß seine Ausschüsse sein sollen.

Ratssitzung in Präsenz im KGS-Forum

Die Ratssitzung am Donnerstag, 4. November, 19 Uhr, ist im Forum der KGS in Hemmingen-Westerfeld. Die vorherigen waren hybrid im Rathaus, doch für die erste Sitzung ist laut Stadtsprecherin Sabine Hürthe Präsenz erforderlich, sollte zum Beispiel mit Stimmzetteln gewählt werden. Hybrid bedeutet, dass sich einige Mitglieder im Ratssaal aufhalten und andere Mitglieder per Videokonferenz dazugeschaltet werden.

Von Andreas Zimmer